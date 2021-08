Lukijan mielipide: Tilaisuus oli ja meni – Orkesteri, teatteri, Ykspihlaja ja urheiluseurat ovat itse luoneet jo nyt tunnetut brändinsä ilman Kokkolan kaupunkia

Kokkola lähestyy 401 syntymäpäiväänsä. Täysi sataluku vietettiin koronan takia hiljaksiin. Kun nyt on kaikenlaisia digi-digi-systeemejä, olisi tästä jo ikivanhasta meri- ja kauppakaupungista voinut vyöräyttää valtakuntaan monenkinlaisia tietoiskuja.

Kokkolan kaupungilla on kuulemma tiedotusorganisaatio: on toimikunta, jossa kaikista hallintoyksiköistä on edustus ja jokainen yksikkö tiedottaa omista asioistaan.

Mutta 400-vuotisuudesta ei ilmeisesti löytynyt tiedotettavaa, ainakaan tilaisuutta ei käytetty hyödyksi, oltiin vain hissun kissun; saadaanpahan olla täällä rauhassa.

Kokkolan kaupungin tiedotustapaa kuvaa parhaiten aiemmin kesällä valtakunnassa tehty kysely kaupunkien vetovoimaisuudesta ja ihmisten muuttohalukkuudesta niihin: Kokkola oli kolmen vähiten halutun muuttopaikkakunnan joukossa.

Kokkolan tuleva kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Innanen on virittänyt keskustelun Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin nimen muuttamisesta Kokkolan nimeä kantavaksi markkinoinnin helpottamiseksi. Orkesteri, teatteri, Ykspihlaja ja urheiluseurat ovat itse luoneet jo nyt tunnetut brändinsä ilman Kokkolan kaupunkia. Jos nyt tiedottamisessa halutaan uusia muotoja, voisi aloittaa Kokkolan kaupungin tiedotussysteemistä ja tarkastella miten se saataisiin sellaiseksi, että se yhdessä jo brändinsä luoneiden organisaatioiden kanssa olisi nykyistä paljon tehokkaampi.

Tiedotus on tärkeää, esimerkkejä on paljon. Tietoja tulee jakaa aina, ei vain kysyttäessä.