Kallion alueen koronarokotukset laahaavat maan keskiarvon perässä – Rokotusaikoja hyvin saatavissa

Seppo Kangas

Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa toimivan peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella rokotuskattavuus on maan keskiarvoa alhaisempi. Koko maan rokotuskattavuus on tällä hetkellä 66,2 prosenttia, kun Kallion kunnissa rokotuskattavuus vaihtelee 48,7–58,5 prosentin välillä.

Rokotuksia annetaan Kalliossa nyt kaikille 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille sekä riskiryhmiin kuuluville 12–15-vuotiaille.

– Olisi tärkeää, että yhä useampi myös meillä hakeutuisi nyt rokotukselle. Koronarokotus suojaa paitsi rokotettua itseään, myös muita. Esimerkiksi he, jotka ovat alttiita koronavirustartunnan vaikealle muodolle terveydentilansa tai ikänsä takia, voivat saada suojaa muiden rokotuksista, muistuttaa peruspalvelukuntayhtymä Kallion avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Heidi Laitila.

Rokotussarjaan kuuluu kaksi rokotetta. Tehosterokotusaika annetaan ensimmäisen rokotuskäynnin yhteydessä, ja se on 12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta.

– Jo ensimmäistä rokotusaikaa varattaessa voi silmäillä kalenteria eteenpäin sinne 12 viikon päähän ja varmistaa, että silloin on mahdollista tulla ottamaan toinen rokoteannos. Tehosterokote on tärkeä, sillä ilman sitä rokotussuoja on puutteellinen, Heidi Laitala kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rokotusaikoja siirretään vain pakottavista syistä. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkausaika tai sairastuminen. Jos rokotusajan joutuu perumaan, asiakkaalle ei pystytä antamaan heti uutta aikaa, vaan asiakkaan yhteystiedot otetaan ylös ja hänelle soitetaan, kun uusi rokotuspäivä järjestyy.

Suomen väestöstä kaksi kolmasosaa on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen. Tämä tarkoittaa, että yhteensä noin 3,7 miljoonaa ihmistä on saanut vähintään yhden rokotuksen.

Toisen annoksen on saanut nyt noin 34 prosenttia väestöstä, eli noin 1,9 miljoonaa ihmistä on saanut täyden koronarokotussarjan.

Koronarokotus antaa hyvän suojan koronavirustaudin vakavaa muotoa vastaan, todetaan Kallion tiedottessa.