Lukijan mielipide: Eläinten puolesta – Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla

Annetaan yhdessä ääni niille, joilla ei ole sanoja, mutta suuri sydän.

Elämää pitää aina suojella. Metsästysrautoihin joutuu monenlaisia eläimiä, tämän kesän järkyttävinä esimerkkeinä lieksalaisen emokarhun ja enolaisen mesikämmenen kärsimykset. Luonnonsuojelulaki määrää, että luonnonvaraistakin eläintä on autettava, kun se on loukkaantunut tai hädässä - tätä on alettava toteuttaa käytännössä, ja metsästysraudat kiellettävä ylipäätään kokonaan.

Elämme vuotta 2021, luonnonsuojelu ajankohtaisempaa kuin koskaan. Väkivalta on aina väärin, joka tilanteeseen olemassa luova, rohkean myötätuntoinen, elämää vaaliva vaihtoehto. Onneksi tänä kesänä 8.7. Suomessa syntyi kansalaisaloite, joka löytyy verkko-osoitteesta ”Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla - Kansalaisaloitepalvelu”. Samasta osoitteesta voi tulostaakin yksinkertaisen kannatusilmoituksen, joten allekirjoittaminen käy helposti joko sähköisesti tai paperilla. Joka ikinen nimi on tärkeä.

Kootaan rohkeasti voimamme hyvyyden puolesta, annetaan ääni niille, joilla ei ole sanoja, mutta suuri sydän! Kaikki hyvyys tulee moninkertaisesti takaisin; olemme kaikki yhtä, ihmiset, eläimet ja puut, koko luomakunta.

Kiitoksin sydämen pohjasta,