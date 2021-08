Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hyvä, että ammatillista koulutusta kehitetään – Yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden yhteistyö on tärkeää

Ammatillisen koulutuksen merkitys on äärimmäisen suuri Keskipohjanmaan vaikutusalueella. Perinteikkäät oppilaitokset Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu ja Jedu eli Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ovat vuosi antaneet koulutuksen tämän ja muidenkin alueiden ammattiosaajille. Oppivelvollisuuden laajeneminen 18 ikävuoteen asti tuli voimaan tässä kuussa. Tavoitteena on se, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen maksuttoman koulutuksen.

Ammatillisen koulutuksen arvostus näkyy ainakin suurina hakija- ja opiskelijamäärinä. Lukio on yksi hyvä vaihtoehto peruskoulunsa päättäneille, mutta ei suinkaan ainut. Jos tulevaisuuden tai ainakin sen hetken suunnitelmat ovat selvillä, saattaa oma paikka maailmasta löytyä hyvinkin ammatillisten opintojen kautta. Se on reitti myös jatko-opintoihin.

Alueen ammattiopistot ovat avaamassa oviaan. Päivä on jännittävä opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Suuret muutokset teettävät töitä oppilaitoksissa ja isojenkin päätösten käytännöksi muuttaminen tapahtuu oppilaitosten sisällä. Vaikka toisaalta kiinnostavien alojen opiskelupaikkoja on vähemmän kuin hakijoita, on kilpailu opiskelijoista kovaa. Jokainen koulu haluaa loistaa silläkin, että on suosittu hakukohde.

Keskipohjanmaan haastattelussa veteliläinen Miko Mortensen iloitsee koulun alkamisesta. Kone- ja tuotantotekniikan opiskelun lisäksi on Kpedussa mahdollisuus harjoitella urheilua koulupäivän aikana. Kalajoella Jedussa opiskeleva Camilla Manninen puolestaan aloittaa viimeistä kouluvuottaan ja suunnittelee samalla jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa. Nuoria yhdistää ainakin hyvä tunnelma syyslukukauden alkaessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ammattikoulutukseen ja nuorten osaamiseen kannattaa panostaa. Hyvä koulutus on tärkeää nuorten lisäksi alueen yrityksille ja ilmapiirille. Tämän seudun erinomainen vahvuus on koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyö. Kun työ, työpaikat ja ammattiosaajat kohtaavat, on tulos todennäköisesti erittäin hyvä. Masentava vaihtoehto on se, jos koulutusta ei kehitettäisi siihen suuntaan, että se hyödyttää myös elinkeinoelämää. Erityisesti nyt, kun työvoimapula on tosiasia, on tämäkin mahdollisuus hyödynnettävä. Siitä on jo nyt hyviä esimerkkejä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.