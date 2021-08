Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kansallispuvut saavat näkyä – Tuuletuspäivä kannustaa käyttämään kaunista pukua

Tulevana sunnuntaina tuuletetaan kansallispukuja Kokkolassa. Loppujen lopuksi on hyvin harvoja tilaisuuksia, joissa kansallispukua voidaan käyttää. Kansallispukutuuletus on vuonna 2010 keksitty tapahtuma, jonka tarkoituksena on innostaa ihmisiä pukeutumaan kansallispukuun. Tuuletuspäivä on kansallispuvun syntymäpäivänä 5.8. tai jonakin lähipäivänä.

Kansallispuvun tekeminen vaatii aikaa ja omistautumista ja sen lisäksi rahaakin. Tuuletuksen aikana muistutetaan siitä, että kansallispuvun osia voi yhdistää myös muihin vaatteisiin tai lahjoittaa jollekin pukua tarvitsevalle. Sitä ei tarvitse jättää piiloon komeron hyllylle.

Idea tuuletuspäivästä on hieno ja tekee kansallispukuharrastuksen näkyväksi.