Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian perustasolla – vahva maskisuositus voimaan: Lue ajankohtaiset ohjeet

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 4.8.2021 arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä linjasi, että Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian perustasolla.

Vahva alueellinen kasvomaskisuositus asetettiin voimaan valtakunnallisen epidemiatilanteen vuoksi. Viranomaisryhmä muistuttaa myös rokotusten tärkeydestä epidemian hillitsemiseksi.

Soiten alueen koronavirustilanne on jonkin verran heikentynyt kesän rauhallisten viikkojen jälkeen. Eilen Soiten alueella todettiin kaksi uuttaa koronavirustartuntaa.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 12 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 15,5 / 100 000 asukasta. Koronavirustesteistä 0,4 % on positiivisia. Tartuntaketjuista 100 % on jäljitetty. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa koronaviruspotilaita.

Valtakunnallisesti koronavirustilanne on heikentynyt viimeisten viikkojen aikana ja jotta epidemiatilanne säilyisi mahdollisimman rauhallisena Soiten alueella, päätti viranomaisryhmä asettaa voimaan vahvan kasvomaskisuosituksen.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille, myös rokotuksen saaneille, yli 12-vuotiaille:

- Julkisilla paikoilla/tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa

- Alueen yläkouluissa (7-9. luokkalaiset)

- Alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa

- Julkisessa liikenteessä, koulukuljetuksissa sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä

- Asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä

- Koronatestiin hakeutuessa

- Riskimaasta Suomeen palattaessa

- Kasvomaskia suositellaan käytettävän myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Viranomaisryhmä kannustaa hyödyntämään etätyötä, mikäli vain mahdollista. He kannustavat myös työikäisiä hakeutumaan koronarokotukseen, mikäli rokotus vielä puuttuu.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koko väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 66 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 35 % alueen väestöstä. Koronavirusrokotukset ovat käynnissä kaikille yli 16-vuotiaille sekä 12-15-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville nuorille.

Viranomaisryhmä muistuttaa myös, että työpaikalle, kouluun tai päivähoitoon ei tule mennä edes vähäoireisena. Koronavirustestiin tulee myös hakeutua jos on lieviäkään koronavirukseen sopivia oireita.

Alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 11.8.2021 arvioimaan alueellista koronavirustilannetta ja suosituksia.