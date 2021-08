Frida Keräsen kolumni: Virtuaalimaailma viihdyttää, mutta oikeiden kokemusten korvaajaksi siitä ei ole

Seison valtameren pohjassa värikkäällä koralliriutalla, missä kalat ja meduusat uiskentelevat kaikkialla ympärilläni. Hetken päästä seison pilvenpiirtäjän katolla. Maisema vaihtuu taas, ja elän vuodessa 1912 uppoavan Titanicin kannella. En näe unta, vaan pidän päässäni virtuaalitodellisuuslaseja. Kokeilin kyseistä laitetta viime viikolla ensimmäistä kertaa, ja virtuaalitodellisuus tuntui huikaisevan aidolta. Kyse ei ole vain 3D-videosta, vaan käyttäjä voi vapaasti katsella ympärilleen kuin olisi todella paikan päällä.

Toistaiseksi virtuaalitodellisuudessa tavallista tallaajaa kiinnostaa eniten wau-efekti, jonka lasien päähän laittaminen ensimmäisen kerran saa aikaan. Tulevaisuudessa tämänkaltaista teknologiaa tullaan varmasti hyödyntämään moniin eri tarkoituksiin niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin viihdykkeenä. Korona-aikana moni yritys on maailmalla jo innostunut tarjoamaan virtuaalisia matkaelämyksiä. VR- eli virtuaalitodellisuuslasit päässään voi kokea olevansa toisella puolen maailmaa, vaikka ei poistuisi kotikaupungistaan. Pandemian aikana on nähty myös eri tavoin toteutettuja virtuaalisia konsertteja, joko VR-lasien tai normaalin tietokoneen ruudun kautta katsottavia.

Korona-aika on vauhdittanut uudenlaisten digitaalisten kokemusten kehittämistä. Toisaalta luulen, että tämän digilaitteiden edessä jumittaen vietetyn ajan tuntemukset voivat myös muodostua virtuaalitodellisuuden valtavirtasuosion esteeksi. Itse alan olla lopen kyllästynyt virtuaaliseen elämään, ja niin on varmasti moni muukin. Toki aisteja hivelevä virtuaalitodellisuus on tuhat kertaa hienompaa kuin Teams-puheluiden särisevät videot, mutta silti se ei ole totta. Virtuaalimatkalla ei voi maistella paikallisia ruokia, ja pikseleistä muodostuvan konsertin katselua ei voi verrata oikeaan kokemukseen. Varmasti tulevina vuosinakin kaivataan nimenomaan oikeaa elämää. En ole vakuuttunut, että virtuaalimaailmasta olisi todellisten elämysten korvaajaksi. VR-lasien laittaminen päähän on kuitenkin erinomainen tapa kokea asioita, jotka tosielämässä jäisivät vain haaveeksi. Suosittelen kokeilemaan, jos olet itseni tavoin haaveillut valtameren syvyyksissä tai avaruudessa käymisestä.

