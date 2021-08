Pohjanmaa jälleen koronan kiihtymisvaiheeseen: toistaiseksi jatketaan vahvoin suosituksin, rajoituksia pohditaan lähipäivinä

Viime viikolla ennakoitu koronavirustartuntojen kiihtyvä nousu on käynyt toteen, Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä tiedottaa. Tiistaina 3.8. kokoontunut ryhmä totesi alueen siirtyneen jälleen virustartuntojen kiihtymisvaiheeseen.

Viikon aikana alueen ilmaantuvuusluku on tuplaantunut. Keskiviikkona 4.8. luku on 45. Tartuntoja on esiintynyt erityisesti Vaasassa ja Pietarsaaressa. Muissa alueen kunnissa on esiintynyt yksittäisiä tapauksia.

Tartunnat ovat aiheuttaneet useita joukkoaltistumisia Vaasassa, Mustasaaressa sekä Pietarsaaressa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä yksi tartunnan saanut henkilö. Tartuntaketjuista on tunnistettu 78 prosenttia, mitä ryhmä pitää edelleen melko hyvänä.

Keskiviikkona ei tehty uusia rajoituspäätöksiä, sen sijaan vahvoja suosituksia korostetaan.

Kiihtymisvaiheessa ovat nyt Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa arvioivansa yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa alueiden tautitilannetta ja mahdollisia rajoituspäätöksiä tämän ja ensi viikon aikana.

Vaasan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien osalta tautitilannetta arvioidaan parhaillaan, lisätietoa ja mahdollisia päätöksiä on odotettavissa ensi viikon alussa, Avista kerrottiin keskiviikkona iltapäivällä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei toistaiseksi todeta olevan tarvetta aluehallintoviraston tekemille rajoituspäätöksille.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ollaan tällä hetkellä vankasti epidemian perustasolla eikä Soiten alueelle ole suunnitteilla aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia.

Pohjanmaan alueella ei ole tällä hetkellä voimassa yleistä etätyösuositusta, mutta monet työnantajat alueella ovat toimineet aktiivisesti ja antaneet työpaikoilla omia ohjeita etätyön tekemisestä.

Vahva suositus kasvomaskin käyttöön on alueella voimassa 31.8. saakka.

Riskiryhmien suojaamista virustartunnoilta suositellaan vahvasti.

Lasten, nuorten ja aikuisten ryhmäharrastustoiminnan suhteen Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä ei antanut erillisiä suosituksia, mutta terveysturvallisuusohjeiden noudattamisen tärkeyttä korostetaan. Tähän kuuluu muun muassa riittävien turvavälien noudattaminen.

Erityisenä kohtana ryhmä käsitteli yksityistilaisuuksien järjestämistä, jonka kohdalla osallistujien enimmäismäärän suosituksesta keskusteltiin pitkään.

Ryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia järjestetään mahdollisimman pienimuotoisesti, terveysturvallisuusohjeet huomioiden ja siten, että tilaisuuden henkilömäärässä huomioidaan tilojen koko sekä se pidetäänkö tilaisuus sisä- tai ulkotilassa. Asian suhteen Pohjanmaan tartuntatilannetta seurataan tiiviisti ja tarvittaessa ryhmä kokoontuu pikaisestikin tekemään uusia suosituksia.