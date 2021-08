Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronapassia on syytä kiirehtiä samalla, kun hallitus päivittää syksyn strategiaa

Hallitus käsittelee torstaina Suomen koronatilannetta ja tulevia toimia. Nyt on oikea hetki kuulla maan johdon näkemys meneillään olevasta tilanteesta ja syksyä koskevista arvioista.

Yksi olennaisen merkittävä asia on koronapassi. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on useissa yhteyksissä ottanut kantaa koronapassin välttämättömyyteen. Passi on mahdollisuus päästä koronaturvallisesti esimerkiksi tapahtumiin.

Teoriassa koronapassi kuulostaa helpolta idealta. Uusi laki ei ole kuitenkaan ihan yksinkertainen. Se ei tarkoita, etteikö koronapassia tarvita, ja lisäksi se pitää saada aikaiseksi mahdollisimman pian. Asialla näyttää olevan melko suuri yksimielisyys puolueissa.