Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maskin ja turvallisuuden vähättelyä on vaikea sietää: Koronapassia kiirehdittävä

Kuka tahansa voi sairastua, vaikka toimisikin kaikkien koronaohjeiden mukaisesti. Sairastumista tai altistumista ei ole syytä moralisoida eikä se asiaa joka tapauksessa muuta. Koronariskien vähättelyä on kuitenkin vaikea sietää. Tämä koskee koko Suomea ja laajaa Keski-Pohjanmaata. Koronatilanne on valtakunnallisesti ja monissa sairaanhoitopiireissä heikentynyt. Esimerkiksi Pohjanmaan alue eli muun muassa Pietarsaari on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Soite eli Keski-Pohjanmaan terveyspalvelukuntayhtymä antoi keskiviikkona vahvan maskisuosituksen. Vaikka koronarokotukset edistyvät varsin reipasta vauhtia, on tilanne edelleen vakava. Soite sanoo tiedotteessaan, että se pyytää mahdollisessa altistumispaikassa vierailleita seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin. Ohje on se, että vältetään lähikontaktit minimiin ja vältetään tarpeettomia kokoontumisia, huolehditaan turvaväleistä ja hygieniasta. Vaikka sairastuneita on ainakin toistaiseksi vähän, on mahdollisten altistumispaikkojen lista jo varsin pitkä.

Keski-Pohjanmaan COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä linjasi, että Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian perustasolla eli siinä mielessä tilanne on vakaa. Huonompiakin vaiheita on nähty. Ryhmä asetti voimaan vahvan maskisuosituksen valtakunnallisen epidemiatilanteen vuoksi. Viranomaisryhmä muistuttaa myös rokotusten tärkeydestä epidemian hillitsemiseksi.

Juuri nyt tuntuu, että osa ihmisistä viis veisaa koronarajoituksista. Järkeä saa käyttää eikä hysteriaan ole mitään syytä, mutta jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Yllättävissä paikoissa on liikkeellä maskittomia ihmisiä. Turvaväleistä ei huolehdita ja tuudittaudutaan siihen, että korona on ohi. Näin ei ole ja vastuuta on kannettava yhdessä.

Juuri pitämällä huolta toisistamme ja itsestämme, mahdollistetaan se, että yhteiskuntaa ei suljeta. Esimerkiksi koululaisille ja opiskelijoille se on äärimmäisen tärkeää. Myös muuten on mahdollista osallistua monenlaisiin asioihin, kun vain terveysturvallisuudesta pidetään kiinni.

Hallitus käsittelee tänään torstaina Suomen koronatilannetta ja tulevia toimia. Nyt on oikea hetki kuulla maan johdon näkemys meneillään olevasta tilanteesta ja syksyä koskevista arvioista. Millainen strategiapäivitys on tulossa?

Yksi olennaisen merkittävä asia on koronapassi. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on useissa yhteyksissä ottanut kantaa koronapassin välttämättömyyteen. Passi on mahdollisuus päästä koronaturvallisesti esimerkiksi tapahtumiin.

Teoriassa koronapassi kuulostaa helpolta idealta. Uuden lain säätäminen ei ole kuitenkaan ihan yksinkertainen. Se ei tarkoita, etteikö koronapassia tarvita, ja lisäksi se pitää saada aikaiseksi mahdollisimman pian. Asialla näyttää onneksi olevan melko suuri yksimielisyys puolueissa.