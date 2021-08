Kalajoen maastopalon syttymispaikka on tiedossa mutta tieto ei ole julkista, myös tutkinta on aloitettu – Tuoreen mittauksen mukaan paloalue on 293 hehtaaria



Kalajoen maastopalon syttymispaikka on varmistunut silminnäkijätietojen avulla. Clas-Olav Slotte

Kalajoen maastopalon syttymispaikka on varmistettu. – Se on tiedossa, koska meillä on asiasta silminnäkijähavaintoja. Siellä sitä on myös yritetty aluksi sammuttaa, vahvistaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Pekka Räty.