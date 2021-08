Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ihmisoikeudet on muistettava urheilussakin – KOK:n ja kaikkein muidenkin on rohjettava ottaa kantaa

Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne ja politiikka näkyvät ikävällä tavalla Tokion olympialaisissa. Kysymys on tietysti valkovenäläisen juoksijan kohtalosta. Krystsina Tsimanouskajan kohtalo puhuttaa.

Tsimanouskaja saapui Puolaan keskiviikkoiltana saatuaan maasta humanitäärisen viisumin. Samanlaisen sai juoksijan aviomies. Koko tapaus tuli kansainväliseen tietoisuuteen, kun Valko-Venäjän olympiakomitea yritti palauttaa juoksijan kotimaahan kesken kisojen vastoin tämän tahtoa. Tsimanouskaja kritisoi maajoukkueen johtoa sosiaalisessa mediassa. Tätä Valko-Venäjä ei sulattanut, mutta palautuspäätöstä ei puolestaan sietänyt pikajuoksija Tsimanouskaja.

Urheilijan esittämän kritiikin syynä oli se, että valkovenäläisurheilija oli ilmoitettu olympialaisten viestijoukkueeseen hänen tietämättään. Osa Valko-Venäjän varsinaisen viestijoukkueen jäsenistä ei päässyt lähtöviivalle vajavaisen dopingtestauksen vuoksi. Tsimanouskajan kritiikki valmennujohtoa kohtaan tulkittiin poliittiseksi arvosteluksi itsevaltaisesti johdetussa maassa.

Hämmentävää on se, että kritiikistä hermostuttiin korkeinta johtoa myöten. Valko-Venäjän johtaja Aleksandr Lukashenkaa ei alunperinkään toivotettu tervetulleeksi Tokion kisoihin. Valko-Venäjän opposition mielestä ratkaisu olisi nyt kriisiytyneessä tilanteessa maan olympiaurheilun johdon sulkeminen kisoista, minkä jälkeen urheilijat voisivat kilpailla edustamatta enää Valko-Venäjää.

Tokiossa on kysymys ainoastaan urheilusta, mutta Valko-Venäjän tilanne on erittäin vaikea muutenkin. Muu maailma enempää kuin urheilumaailmakaan ei saa sulkea silmiään ihmisoikeustilanteelta ja opposition vaikeuksilta. Kansainväliseltä olympiakomitealta KOK:lta pitää voida odottaa jämäköitä kannanottoja. Maailma on muuttunut eivätkä kaikki yhteistyökumppanit suhtaudu välinpitämättömästi poliittiseen vainoon ja epäkohtiin, jos itse ongelma ei häiritse.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ainut oikeansuuntainen ratkaisu olisi sulkea Valko-Venäjä pois Tokion olympialaisista. Paheksuntaa ja tuomiota ei millään muulla voi selvästi osoittaa. Urheilu ja politiikka kuuluvat sillä tavalla yhteen, että välinpitämättömyyttä ei voi selitellä parhain päin. Sama tilanne koskee monia muitakin maita ja urheilutapahtumia. Valitettavasti raha puhuu niin kovasti, että muut äänet eivät tahdo kuulua.

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori muistuttaa, että urheilijoilla pitää olla mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ilman pelkoa (HS 4.8.). Siitä voi olla vahvasti eri mieltä Vapaavuoren kanssa, miten hyvin kansainvälinen olympiakomitea on reagoinut juoksijan tapaukseen. Vaatimus asian selvittämisestä ei riitä. Nyt on rohjettava ottaa kantaa. Kysymys ei ole "pelkästään" yhdestä urheilijasta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.