Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Romkomia Amerikan malliin suomivärein

The Thing About Harry. Ohjaus Peter Paige, 2020 Elisa Viihde Viaplay

Tilauskanava mainostaa uutta amerikkalaiselokuvaa. Toisen pääosanesittäjän nimi on Niko Terho. Sherlokki ei tarvitse olla arvatakseen suomalaiset sukujuuret. The Thing About Harry on tavanomainen romanttinen komedia, hyvässä mielessä. Poikaparina Niko Terholla ja Jake Borellilla on hyvät kemiat. Henkilöhahmoista toinen kuvaa itseään panseksuaaliksi.

Kolmekymppisellä Borellilla on takana jo 27 roolia. Terholle, 25, kyse on ensifilmistä. Elokuva tehtiin alun perin Disneyn nuorelle katsojakunnalle suunnatulle Freeform-televisiokanavalle.