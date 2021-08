Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Suuria toiveita, vähän huvia Coney Islandilla

★ ★ ★

Wonder Wheel. Ohjaus Woody Allen, 2017 Hero su 8.8. klo 11.50

Woody Allenin Wonder Wheel on keskinkertaisin ohjaajan töistä 15 vuoteen ja kalpenee A Rainy Day in New Yorkin (2019) rinnalla. Silti filmi ei ole huono, kuten Sinua parempaa (2003) oli.

Kate Winslet esittää turhautunutta eroäitiä, joka nai laastariksi Coney Islandin huvilaitteenhoitajan (Jim Belushi). Uimavalvoja (Justin Timberlake) kiinnostaa enemmän. Huolta Ginnylle aiheuttaa tuhopolttajalapsi sekä isän luo gangstereita pakoon palaava mafiaheila (Juno Temple), joka iskee silmänsä rantavahtiin. Carolina tietää ”minne ruumiit on piilotettu”. Vaientamaan lähetetyt palkkatappajat ovat tytölle uhka, mutta Ginnylle mahdollisuus.

Postikorttimainen 1950-luvun Coney Island on teatraalinen kulissi. Näyttämöllisyys korostuu sisätiloissa. Näytelmäkirjailija Eugene O’Neillin nimi mainitaan ja asetelmat muistuttavat Tennessee Williamsista. Winslet ja Belushi taiteilevat Allenin toisteisen ja epätavallisen kömpelön vuoropuhelun kanssa. Timberlaken vinkit katsojalle ovat tarpeeton lisäkerros. Mestarin onnenpyörässä on hiekkaa rattaissa.