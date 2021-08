Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Kun valkoviini osataan tehdä hyvin – Paistetun nieriäfileen ja mozzarella-avokadosalaatin seurassa aivan erinomainen viini

Viiniarvio

Ruppertsberger Grauburgunder 2020, Saksa, 11,89 €

Saksalaiset valkoviinit saattavat olla etikettien osalta usein aika vanhoillisia, mutta viinien makuun sillä ei ole vaikutusta. Laatu on hyvää jo edullisissakin viineissä. Kun hyllyssä oli uutena tuotteena Ruppertsberger Grauburgunder, se oli heti pakko ottaa kokeiluun. En ole maistanut tältä tuottajalta yhtään huonoa rieslingiä, joten eiköhän myös Pinot Gris rypäle ole hallinnassa.

Viinin tuoksu on hieman vaatimaton, greippiin vivahtavaa sitrusta, vähän vihreää omenaa ja yrttisyyttä. Tuoksu on rypäleen vuoksi raskaampi kuin rieslingeissä, eikä yhtä raikas. Siinä on jopa aavistus hunajaisuutta.

Maku on silti puhdaspiirteinen ja rypäleelle hyvin tyypillinen. Hapot ovat loivat ja pehmeät. Sitrus ei hyökkää heti vaan pikemminkin se alkaa nousta vasta jälkimaussa, jota on ihan riittävästi. Omena, yrtit ja hyville saksalaisille valkoviineille tyypillinen mineraalisuus tuntuvat myös. Vaikka happoja on vähän, viini jättää miellyttävän jälkimaun, koska leveitä ja suuntäyttäviä eksoottisten hedelmien aromeja ei siinä ole. Paistetun nieriäfileen ja mozzarella-avokadosalaatin seurassa aivan erinomainen viini. Vaikka tämä on täysin henkilökohtainen makukokemus ja arvio, uskon että aika moni muukin yhtyy antamiini pisteisiin.