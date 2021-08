Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla valittiin taas vuoden viihtyisin terassi – Voittaja löytyi Kokkolasta



Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla nyt neljättä kertaa toteutetun Eat Out -ravintolatapahtuman yhteydessä on valittu alueen viihtyisin terassi. Tittelin voitti tänä kesänä Kokkolassa sijaitseva pop up -kestikievari Kruununvoudintalo by Gastro Kettu.