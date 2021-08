Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronarokotus ei ole pelkästään yksityisasia – Keskipohjanmaa-lehden alueella on huolestuttavan alhaisia lukuja

Kiinnostus koronarokottamiseen on keskimäärin varsin hyvällä tasolla. Suomalaiset luottavat viranomaisiin ja terveysviranomaisten sekä Suomen korkeimman johdon kannustaminen rokotuksiin voi vaikuttaa. Tämä trendi ei koske pelkästään korona-aikaa vaan on osa suomalaisten käyttäytymistä muutenkin.

Koko maassa ensimmäisen rokotteen on saanut noin kaksi kolmasosaa ihmisistä. Täysin rokotettuja on lähes 40 prosenttia (torstaina 36 prosenttia). Keskipohjanmaan vaikutusalueella ollaan keskimäärin valtakunnallisella tasolla tai hiukan sen alle. Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin hämmästyttävän suuria.

Rokotevastaisuus on asia, josta tiedetään ennestään. Voimakkaat henkilöt ja rokotevastaiset liikkeet vaikuttavat pohjalaismaakunnissa, ja se näkyy myös kiinnostuksessa koronarokotuksin. On tietysti muistettava, että yleinen mielipide on rokottamisen puolella. Silti epäilijöitäkin riittää.

Pohjanmaalla Pietarsaaressa, Kruunupyyssä ja Uudessakaarlepyyssä on ensimmäisen rokotteen ottaneiden osuus noin 68 prosenttia, mikä on maan keskiarvoa korkeampi luku. Luoto tunnetaan rokotevastaisuudesta ja siellä koronarokotettujakin on vain puolet.

Soiten eli Keski-Pohjanmaan terveyspalvelukuntayhtymän infektioylilääkärin Marko Rahkosen mielestä Soiten alueen tilanne on "kohtuullisen hyvä" (KP 6.8.). Soiten alueen kunnista alhaisin rokotekattavuus on Perhossa ja samasta jokilaaksosta Halsualta löytyy korkein prosentti. Kokonaisuudessaan ollaan lähes valtakunnan rokotekattavuuden tasolla.

Kallion alueella Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa rokotuskattavuus on suhteellisen alhainen. Ero muuhun maahan verrattuna on huolestuttava. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion avoterveydenhuollon palvelupapäällikkö Heidi Laitila arvioi, että alle 40-vuotiaat "eivät ehkä pidä koronan aiheuttamaa tautia yhtä vakavana". Hän uskoo myös kesän vaikuttavan (KP 6.8.). Erityisen huolestuttava on tilanne Sievissä, jossa nimenomaan nuorimmat ryhmät ovat käyneet rokotuksissa innottomasti.

Vaikka Kalajoella rokotekattavuus on hyvällä tasolla, ovat huolenaiheina nuorimmat ryhmät. Kalajoella ei ole jääty ihmettelemään vaan toteutettiin walk in -koronrokotuspäivä torstaina ja nyt suunnitellaan kouluihin jalkautumista. Soitessa 12–15-vuotiaiden rokotuksiin saa aikoja vaikka heti sähköisesti ja puhelimella ensi viikolla. Lisäksi on tarjolla rokotuksia ilman ajanvarausta. STM:n esityksen mukaisesti rokotukset laajennetaan yli 12–15-vuotiaisiin maanantaista lähtien.

Hyviä käytäntöjä tarvitaan. Terveysviranomaisten ei kannata käyttää aikaansa alhaisen rokotekattavuuden murehtimiseen vaan vaikuttaa käytännössä. Miten ihmisten olisi mahdollisimman helppoa päästä rokotettaviksi. Kuinka paljon voidaan järjestää rokotuksia ilman ajanvarausta. Kaikki viranomaiset tällä seudulla vakuuttavat, että rokotteiden määrä ei ole ongelma.

Koronarokote ei ole jokaisen oma asia. Rokottamisella tai sen puutteella vaikutetaan myös muiden ihmisten elämään ja laajemmin yhteiskunnan toimivuuteen. Mitä tehokkaammin käydään rokotettavina, sitä nopeammin on mahdollisuus viettää normaalia elämää, mitä ikinä se kenenkin kohdalla tarkoittaa. Kaikilla lääkkeillä ja rokotuksilla voi olla sivuvaikutuksensa. Silti on voitava luottaa terveydenhuoltoviranomaisten tietoon rokotusten hyödyllisyydestä. Itsekkyyttä voi harrastaa vähemmän vaarallisissa asioissa.

