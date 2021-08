Soite tiedotti kahdesta uudesta mahdollisesta korona-altistustilanteesta – Alueella kolme uutta tartuntaa perjantaina

Soite on tiedottanut perjantaina kahdesta uudesta tilanteesta, joissa on mahdollisesti voinut altistua koronalle.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty seuraavasti:

ti 3.8.2021 klo 8.40 - 9.00 Kahvila Kuppi, Keski-Pohjanmaan keskussairaala

to 5.8.2021 klo 14.20 - 14.40 Soiten Yhteispäivystys odotusaula, Keski-Pohjanmaan keskussairaala

Soiten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartuntaketjut ovat selvillä. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on tällä hetkellä 15,5. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Lue myös:

Kokkolan Viinijuhlilla on voinut altistua koronalle, infektioylilääkäri Marko Rahkonen: "Tämä oli odotettavissa"

Rokotekattavuudessa on suuria eroja Keskipohjanmaan levikkialueen kuntien välillä – Lue täältä, mistä löytyvät reippaimmat ja mistä laiskimmat rokottautujat