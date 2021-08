Vili Ruuskan kolumni: Korona-ajan jälkeen mikään ei enää hätkäytä tapahtumajärjestäjiä

Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin.

Siinä sinänsä ei ole mitään positiivista, että niin monen kesätapahtuman päälle on vedetty rasti. Niiden sosiaalista ja henkistä merkitystä osallistujille kun ei voi kiistää. Perumisen pakkorakoon toistuvasti joutuneita järjestäjiä – kuten myös kävijöitä – käy sääliksi.

Vaan on pelattava niillä korteilla, jotka käteen on jaettu. Tällä hetkellä käsi on voittava harvassa paikassa Suomessa, eli koronatilanne ei anna myöten järjestää massatapahtumia. Tai jos niukin naukin antaakin, riskejä pidetään liian suurina, eli on ulkoista painetta lykätä tapahtumaa vuodella.

On tietysti rokan syöviä rohkelikkoja. Heille ei voi kuin vilpittömästi toivottaa onnea. Sanon tämän vailla mitään katkeruutta tai paheksuvaa osoittelua.

Ei sen enempää kokonaistilanteesta. Toinen aasinsilta kohti väistämättä ennemmin tai myöhemmin vastaan tulevaa kirjoituksen pointtia on perjantain isohko uutinen. Tampereella pidettävä loppuunmyyty Blockfest-festivaali peruttiin huonontuneen koronatilanteen ja viranomaispäätösten takia. ”Niin lähellä, mutta valitettavasti liian kaukana”, surkuttelivat viimeiseen asti parempia aikoja odottaneet järjestäjät tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vaan siihen varsinaiseen asiaan. Lienee itsestäänselvyys, mutta sanonpa silti: korona-aika on ollut epävarmin ajanjakso miesmuistiin. Väite kestää päivänvalon käytännössä alalla kuin alalla.

Korona-aikana tapahtumajärjestäjien on ollut pakko dokumentoida hyvissä ajoin milloin millekin viranomaiselle, miten tapahtuma voidaan järjestää terveysturvallisesti. Epäilemättä lippuja ja lappuja on täytetty ennenkin – tuskin kuitenkaan nyt nähdyssä laajuudessa tai tällä tarkkuudella. Ainakaan terveysturvallisuusaspekti ei takuulla ole ollut näin dominoivassa asemassa.

Toisekseen kaikkeen on saanut varautua. Yleisö- tai asiakaspaikkarajoituksiin, esiintyjän korona-altistukseen – viime kädessä koko tapahtuman peruuntumiseen.

En pitäisi ihmeenä, jos korona-aika kaikkine käänteineen olisi antanut järjestäjille entistä paremmat valmiudet järjestää tapahtuma. Uskon, että on opittu ennakoimaan ja reagoimaan.

Kumpaakin on ainakin ehditty harjoitella.