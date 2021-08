Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koulut alkavat koronan varjossa vaikkakin suunnitelman mukaan normaalisti – Koronaluku muuttui ikävästi Kokkolassa lauantaina

Viime viikolla uutisoitiin Viinijuhliin liittyvistä mahdollisista altistumisista, mikä sai Soiten infektioylilääkärin Marko Rahkosen kommentoimaan, ettei yllättynyt asiasta. Onneksi tuosta tapahtumasta ei ole ilmennyt mitään tartuntaryöppyä. Ulkona järjestetty tapahtuma erilaisine turvatoimineen yhdistettynä rokotusten edistymiseen vaikuttaa onnistuneen jopa yllättävän hyvin.

Sen sijasta lauantaina alkoi tilanne kuulostaa huonolta, kun illalla tuli julkisuuteen, että Soiten alueella oli kymmenen uutta tartuntaa. Se on yhtenä päivänä iso luku. Niihin liittyy useita altistumispaikkoja, ja joukossa ovat Vingen päiväkoti ja Ykspihlajan koulu Kokkolassa.

Kun isompi tartuntarypäs osuu ajankohtaan, jolloin koulut ovat alkamassa, on huoli ymmärrettävä. Vanhemmat miettivät, millaisia vaikutuksia koronatilanteen muuttumisella on koulujen aloittamiseen. Normaali koulu ilman etäkoulujaksoja on ehdottomasti toivottavaa.

Kokkolan sivistysjohtaja Terho Taarna arvioi sunnuntaiaamuna Keskipohjanmaalle, että tilanteen muuttuessa joudutaan miettimään vaikutuksia koulun käymiseen ja kertoi tilanteen hiukan huolestuttavan.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila kertoi, että tämän hetken tiedon koulut alkavat normaalisti. Vanhempia kannustetaan seuraamaan tilannetiedottamista Wilmasta eli oppilashallintojärjestelmästä. Kokkolalaisessa Vingen päiväkodissa toiminta jatkuu normaalisti maanantaina ja vanhempia pidetään ajan tasalla Päikky-ohjelman kautta.

Kaupunginjohtaja Mattila kuvaa tilannetta sanomalla, että koulujen lisäksi muutenkin tilanteen kehittymistä seurataan. Yksi tarkasteltava kohde on kahden viikon päähän suunniteltu yleisötapahtuma Meripuistossa.

Korona-aikaa leimaavat edelleen yritykset elää normaalisti ja toisaalta pitää huolta ihmisten turvallisuudesta. Valtiovallan linjaukset ja jokaisen tapahtuman järjestäjät ovat vastuussa osaltaan siitä, että terveysturvallisuus otetaan huomioon. Samalla elämän on jatkuttava, koska loputtomalla poikkeusajallakin on monenlaisia vaikutuksia.

Vastuullinen toiminta on tärkeää myös terveydenhuollon kestokyvyn vuoksi. Jokainen ylimääräinen repsahdus lisää terveydenhuollon ihmisten työmäärää ja aiheuttaa kustannuksia.