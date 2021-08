Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kritiikkiä lehden rokotekannoista – Keskipohjanmaa luottaa edelleen terveysviranomaisten ohjeisiin

Keskipohjanmaan linjan mukaista on kannustaa ihmisiä hoitamaan koronaturvallisuuteen vaikuttavat asiat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Yksi tällainen asia on koronarokote. Keskipohjanmaa on useissa pääkirjoituksissaan ottanut kantaa siihen, että ihmisten tulisi mennä aktiivisesti rokotuksiin ajallaan. Viimeksi on kirjoitettu nuorten rokotuksista ja rokottamisen merkityksestä.

Suomessa ei ole rokotuspakkoa. On mahdollista, että joillakin ihmisillä on terveyssyitä, jotka estävät rokotukset. On kuitenkin vaikea käsittää, että tavallinen ihminen pystyisi vuonna 2021 arvioimaan rokotuksen tarpeellisuuden paremmin kuin asiantuntijat.

Lehti on saanut kritiikkiä innokkuudestaan patistaa ihmisiä rokotuksiin. Toisenkinlaisia palautteita onneksi tulee. Toimitus jatkaa valitsemallaan linjalla.