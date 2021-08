Kemin rautatieasemalla kaasuvuoto, junaliikenne keskeytynyt – Intercity 22 tulee myöhästymään myös Ylivieskassa ja Kokkolassa



Kemin ratapihalla on kaasuvuoto, ja junaliikenne on keskeytynyt. Junaliikenne on katkaistu, sillä pelastuslaitoksen työntekijöitä joutuu liikkumaan raiteiden yli.