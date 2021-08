Soite tiedotti kuudesta uudesta altistuspaikasta Kokkolassa – tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, mikä aiheuttaa viiveitä altistuneiden kontaktointiin

Soiten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa viikonloppuna tiedotettujen tartuntojen lisäksi. Tartuntaketjuja selvitetään ja altistuneita kartoitetaan parhaillaan.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty seuraavasti:

4-6.8.2021 klo 12-15 Kokkolan autohuolto

4-5.8.2021 klo 11.30-12.30 Cafe Eden

5.8.2021 klo 16.15-18.00 Uintikeskus Vesiveijari

6.8.2021 klo 21.00-21.30 McDonald’s Kokkola

7.8.2021 klo 17.30-18.30 Ravintola Vanha Elba

8.8.2021 klo 17-18 Prisma Kokkola

Soitesta tiedotetaan, että tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, mikä aiheuttaa viiveitä altistuneiden kontaktointiin. Mikäli tiedät altistuneesi esimerkiksi lähipiirissäsi koronavirukselle, Soite pyytää sinua asettumaan omaehtoiseen karanteeniin ja välttämään sosiaalisia kontakteja, kunnes Soiten infektioiden torjuntayksikkö ottaa sinuun yhteyttä.

Koronan ilmaantuvuusluku alueella on nyt 42,6. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta. Koronavirustesteistä 1,4 prosenttia on positiivisia tuloksia. Tartuntaketjujen jäljitettävyys on 75 prosenttia.

Soitelta todetaan, että koronavirusta esiintyy nyt laajasti Soiten alueella ja muistuttaa hakeutumaan koronatestiin, vaikka oireet olisivat hyvinkin lieviä. Yleisiä koronavirukseen viittaavia oireita ovat muun muassa kuume, kurkkukipu, yskä, päänsärky, lihaskivut, haju- tai makuaistin häiriöt ja väsymys. Koronatesti voi näyttää positiivista, vaikka vain yksi tai kaksi oireista täyttyy. Koronatestiin tulee hakeutua myös silloin, kun jo rokotetulla henkilöllä ilmenee oireita. Rokote antaa suojan koronaviruksen vakavalta tautimuodolta, mutta rokotettu voi silti sairastua koronaan ja edelleen tartuttaa muita.

Väestön koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 78 prosenttia- Toisen rokotusannoksen on saanut 45 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista. Aikoja koronarokotuksiin on hyvin saatavilla. Ajan voi varata sähköisesti tai puhelimitse.

Lisäksi Soite järjestää ajanvarauksettomia rokotuspäiviä, jolloin ensimmäiseen koronarokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Ajanvarauksettomat rokotuspäivät koskevat vain ensimmäisiä rokotusannoksia. Aika toiselle rokoteannokselle annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä.

Ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään:

tiistaina 10.8.2021 Klo: 12.00 -15:30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Passeli)

torstaina 12.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspiste (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)

torstaina 12.8.2021 klo: 12.00 - 15.30 Kannuksen seurakuntakoti (Valtakatu 20, Kannus)

torstaina 12.8.2021 klo: 12.00 -15.30 Kruunupyyn terveyskeskus (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)

