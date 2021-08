Metsä Springiltä 5 miljoonan euron pääomasijoitus kokkolalaisyritys Innomostiin: "Kumppanuus vaikuttaa meihin dramaattisen positiivisesti", iloitsee Innomostin toimitusjohtaja Sami Selkälä



Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring on tehnyt pääomasijoituksen Innomostiin, joka on metsäteollisuuden sivuvirtoja arvokkaiksi bioaktiivisiksi tuotteiksi muuntava start up -yritys. Rahoituskierroksen koko on yhteensä noin 5 miljoonaa euroa, joka koostuu yksityisistä sijoituksista sekä Business Finlandin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen julkisesta rahoituksesta.