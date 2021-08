Vili Ruuskan kolumni: Menetetty sukupolvi?

Koettakaa jaksaa.

Hallituksen keskeinen viesti opiskelijoille maaliskuussa 2021 järjestetyssä koronainfossa oli isku asianosaisten vyön alle. He kaipasivat toimia – päättäjiltä herui vain teetä ja sympatiaa.

En ole pekkaa pahempi. Ei tässä oikein voi kummempia toivottaa täältä lehtitalon uumenistakaan uuden lukuvuoden kynnyksellä.

Surkuhupaisan sitaatin asiayhteys on muuttunut, lähtötilanne ei. Lähiopetus on ollut enemmän tai vähemmän seis, mikä on lisännyt opiskelijoiden yksinäisyyttä ja mielenterveyden ongelmia. Tuskinpa on tehnyt hyvää oppimistuloksillekaan.

Näyttää siltä, että opintopisteitä kerrytetään jälleen vuoden verran voittopuolisesti Teamsin, Zoomin ja muiden sähköisten sovellusten kautta.

Yksin.

Kysymys ei ole halusta. Ilman muuta korkeakoulut – ja päättäjät – tahtovat palata kampuselämään tavallisessa laajuudessa. Tämän estävä virsi ei ole vanha mutta sen sijaan valitettavan tuttu. Muuan terveysriskin vuoksi tuhansia opiskelijoita ei uskalleta ottaa yhtäaikaisesti rajattuihin sisätiloihin.

Niinpä on priorisoitava. Syyslukukauden alla monissa yliopistoissa aprikoidaan, josko ainakin opintonsa aloittaville ja toisen vuoden opiskelijoille järjestettäisiin lähiopetusta.

Tämä on kaunis ja ihan järkevä ajatus, mutta on siinäkin valuvikansa. On totta, että tulokkaiden tarve läsnäololle on keskimäärin kovempi kuin opintojen loppusuoralla olevien. Kun aloitetaan yhdessä ja ohjatusti, kokee yksilö kuuluvansa joukkoon ja saavansa tukea – integroituvansa.

Opintovuodet eivät kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka korreloi läsnäolon tarpeen kanssa. Meitä on monensorttisia oppijoita ikään katsomatta.

Totta on sekin, että pääsääntöisesti opintojen luonne muuttuu omatoimisempaan suuntaan, kun päästään lähelle päätepistettä: opinnäytetyötä. Kaikilla aloilla näin ei kuitenkaan käy, tai siirtymä itseohjautuvuuteen ei ole välttämättä alkuunkaan niin pieni.

On siis vaikea pähkinä purtavaksi.

Huolestuttavia merkkejä korona-ajan vaikutuksista alkaa putkahdella ilmoille. Ylen jutussa (9.8.) eräs nuori harkitsi vakavasti välivuotta. Hän oli lopen kyllästynyt etäopiskeluun.

Sama peikko on muissakin vaiheissa olevien opiskelijoiden harteilla. Opinnot viivästyvät, ja kaiken pyristelyn jälkeen loikkaa työelämään – tai työttömäksi – mentaalisesti keskeytyskunnossa. Osa hakijoista miettii, ottaako edes opiskelupaikkaa vastaan, jos edessä on etäopiskelujen maraton.

Herääkin hälyttävä kysymys: menetämmekö korona-aikana yhden "sukupolven"?

Toivottavasti emme.