Soiten alueella todettu tiistaina neljä uutta koronatartuntaa – Kaksi uutta mahdollista altistustilannetta

Soiten alueella on vuorokauden aikana todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty seuraavasti:

ke 4.8. klo 13.50-14.15 naistentautien poliklinikka, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkola

pe 6.8. klo 13.15-13.40 Kokkolan terveyskeskuksen aula (episoditiimi)

Lisäksi Soite tarkentaa eilen ilmoitettua mahdollista altistustilannetta. Mahdollinen altistustilanne on tapahtunut Kokkolan Veholla 4.-6.8. klo 12-15. Eilen Soite tiedotti, että altistustilanne olisi tapahtunut Kokkolan autohuollossa.

Viimeisen kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu 38 koronatartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on nyt 49. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.