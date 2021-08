Ylivieska palauttaa maskisuosituksen kouluihin ja varhaiskasvatukseen sekä julkisiin tiloihin – Myös etätyösuositus jatkuu

Ylivieskan kaupunki suosittelee yli 12-vuotiaille oppilaille hengityssuojaimen eli maskin käyttöä peruskoulussa ja lukiossa. Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Maskisuositus koskee kaikkia oppilaita 6. luokasta alkaen sekä koulujen henkilökuntaa. Yhdysluokkamuotoisissa 5.-6. luokissa maskisuositus koskee myös viidennen luokan oppilaita.

Maskisuositus on voimassa myös isompien koululaisten julkisessa koulumatkaliikenteessä.

Suositus koskee samoin päiväkotien sekä ryhmäperhepäivähoitokotien henkilökuntaa sisätiloissa työskenneltäessä. Varhaiskasvatuksen vanhemmille suositellaan maskin käyttöä tuonti- ja hakutilanteissa.

Suositus on voimassa toistaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen tautitilanne on heikentynyt nopeasti. Kallion alueella on todettu viimeisen viikon aikana useita tartuntatapauksia, joista suurin osa Ylivieskassa.

Laajennettu johtoryhmä kokoontui tänään tiistaina arvioimaan tilannetta ja sen vaikutuksia kaupungin toimintoihin.

Kaikille työntekijöille suositellaan etätyössä työskentelyä mahdollisimman laajasti. Samoin suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa. Kaupungin etätyösuositus jatkuu elokuun loppuun saakka.

Kaupungin tiedotteen mukaan koronaepidemian neljäs aalto on käynnistymässä Ylivieskassa. Lievissäkin hengitysoireissa on ohjeistuksen mukaan syytä hakeutua koronatesteihin ja sairaana pitää jäädä kotiin.

Jos tautitilanne heikkenee entisestään, voidaan kuntakohtaisesti tehdä päätöksiä ja tiukennuksia nopeallakin aikataululla.