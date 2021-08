Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koulujen alkaminen jännittää

Koulujen alkaminen on monentasoinen tapahtuma. Kyse ei totisesti ole pelkästään käytännön asiasta, vaikka ne vaikuttavat arkeen kouluissa ja kodeissa merkittävästi. Koulun alku on myös suuria ja pieniä tunteita.

Jokainen muistaa koulusta erilaisia hetkiä. Pieniä koululaisia jännittää, jos luokka ei ole tuttu varhaiskasvatuksesta. Ketä luokalla on, millainen opettaja on, maistuuko ruoka ja miten pärjää aamutunteina ilman kotona olevaa vanhempaa. Kokeneemmilla koululaisilla voi olla huolia ja pelkoja, jos on kohdannut kiusaamista tai koulu tuntuu muuten vaikealta.

Vaikka se ei lapsista ja nuorista tunnukaan todennäköiseltä, voivat myös aikuiset jännittää. Opettajan murheet ja jännityksen aiheet ovat toisenlaisia kuin lapsilla. Muiden opettajien ja henkilökunnan muodostama työyhteisö tai vanhempien reaktiot saattavat tuntua vaikeilta vastaanottaa. Koulun alkaessa muiden ihmisten kuittailu lyhyistä työpäivistä ja pitkistä lomista ei välttämättä huvita.

Kannattaa mennä kokeilemaan, miten helppo on peruskoulun opettajan päivä kaikkine vaatimuksineen. Moni opettaja on kutsumusammatissaan, mutta useat nykyopettajat haluavat myös vaihtaa ammattia. Monimutkainen yhteiskunta tuo omat ongelmansa kouluunkin. Mitkä asiat ovat koulun vastuulla ja mikä kuuluu kodille, siinä vasta kysymys. Omaa lastaan ei voi ulkoistaa koululle ja sen henkilökunnalle, vaikka koulun vastuu onkin suuri.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle soisi hyvän koulupäivän turvallisten aikuisten kanssa siten, että kaikki ongelmat ratkotaan ja kukaan ei jää yksin ainakaan useasti. Koulukiusaaminen, mikä on henkisen ja ruumiillisen väkivallan vähättelevä nimitys, vaikuttaa vaikealta ratkaistavalta. Tähän ongelmaan on pakko löytää ratkaisut surullisten ihmiskohtaloiden ehkäisemiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Parhaimmillaan koulu on mukava paikka, jossa on kavereita, tolkullisia aikuisia ja jossa on mahdollisuus oppia uutta. Jokainen lapsi ansaitsee kannustamista ja huomaamista koulussa ja kotona.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.