Oppivelvollisuus laajeni: Elokuun alusta voimaan tullut laki pistää nuoret opintojen pariin – Toisen asteen opinnot muuttuivat maksuttomiksi melkein kaikille nuorille



Oppivelvollisuuden laajentaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja sen tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Niin ikään oppivelvollisuusikä on korotettu 18 ikävuoteen.