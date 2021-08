Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pandemian jatkumiseen on varauduttava – Pohjalaismaakunnissa on nähty, kuinka tilanteet vaihtelevat

Monen ihmisen suusta voi kuulla nyt huolen ja harmistumisen. Syksyn toiveikkuuteen sekoittuvat tiedot koronatilanteen huonontumisesta. Keskipohjanmaa-lehden koko vaikutusalue on nyt koronan kiihtymisvaiheessa, kun Soitekin ilmoitti muutoksesta keskiviikkona.

Pohjanmaan alue siirtyi kiihtymisvaiheeseen ensin, Pohjois-Pohjanmaa tiistaina ja Keski-Pohjanmaa keskiviikkona. Tätä ei kukaan toivonut lomien päättyessä ja töiden sekä koulujen alkaessa.

Koronapandemia on leimannut ihmisten elämää puolitoista vuotta. Erityisesti pienten lasten elämässä se on valtavan pitkä aika ja osa elämästä. Vaihteleva koronajakso tuntuu pitkältä kaikenikäisistä ihmisistä, erityisesti kun katsoo taaksepäin. Pieni epämukavuus on muuttunut krooniseksi.

Tuntuu, että jokainen osaa koronaohjeistukset jo ulkoa, mutta liikaa ei voi neuvoa. Onneksi viranomaiset ohjeistavat ja merkittävä osa ihmisistä suhtautuu tilanteeseen vakavasti. Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmät kaikilla alueilla tekevät aivan samaa työtä.

Täkäläinen ryhmä linjasi, että Soiten alue siirtyy koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Viranomaisryhmä tarkensi alueellisia suosituksia, jotka koskevat etätyötä sekä kasvomaskisuosituksia.

Viranomaiset muistuttavat edelleen myös rokotusten tärkeydestä epidemian hillitsemiseksi. Soite muistuttaa, että normaalimman arjen turvaamiseksi kesälomien loppuessa, kannustetaan työikäisiä hakeutumaan koronarokotukseen, mikäli rokotus vielä puuttuu. Terveysviranomaiset muistuttavat, että itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Viranomaisilla on näin sanoessaan vastuu ja tutkittua tietoa näkemystensä tueksi.

Työikäisten lisäksi on rokotuksia tarjolla kaikille nuorille. Yli 12-vuotiaiden rokotukset ovat meneillään. Korkean rokotuskattavuuden ansiosta pystyttäisiin turvaamaan se, että koulua voitaisiin käydä tämä syksy normaalisti.

Yhteiskuntaa ei lähdetä avaamaan laajasti ennen kuin rokotekattavuus on tarpeeksi korkea. Deltavariantti huolestuttaa myös päättäjiä. Koronapandemian aikana on eri viranomaisten viestintä rajoituksista ja tapahtumien järjestämisestä tuntunut paikoin sekavalta. Hallitus, terveysviranomaiset, aluehallintoviranomaiset ja kunnat ovat nyt tärkeässä roolissa myös viestiessään siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei.

Syksyn mittaan keskustelu rokotuksista kiihtyy esimerkiksi työpaikoilla. On hyvin tyypillinen puheenaihe käydä läpi, joko on saanut toisenkin rokotteen ja millaisia oireita rokotuksesta seurasi. Tyypillisesti omasta rokotuksesta ollaan jotenkin ylpeitä ja jopa kiitollisia.

STT:n haastattelussa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula kehottaa työyhteisöjä varautumaan Suomessa mahdollisesti kärjistyvään rokotuskeskusteluun. Työpaikoilla pitäisi valmistautua hänen mukaansa siihen, että ihmisten mielipiteet koronarokotteiden puolesta ja niitä vastaan voivat ajan edetessä tiukentua.

Rokotettu ihminenkin voi saada koronaviruksen ja sairastua sekä levittää virusta. Se tiedetään, että rokottaminen ehkäisee vakavaa sairastumista. Rokottaminen on hyvin tärkeää, kun arvioidaan esimerkiksi vakavasti sairastuvien ja sairaalaan joutuvien määrää. Vastuu omista teoista on jokaisella aikuisella. Ratkaisut vaikuttavat myös muihin ihmisiin. Pandemian jatkumiseen on varauduttava.

