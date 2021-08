Kalajoella ja Ylivieskassa jälleen useita uusia koronatartuntoja – Ylivieskan Kotipizzassa mahdollinen uusi altistumisvaara

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstain puolen päivän koronapäivityksessä Kalajoella on todettu seitsemän ja Ylivieskassa kuusi uutta tartuntaa. Sievissä kirjattiin yksi uusi tartuntatapaus.

Koko maassa uusia tartuntoja raportoitiin torstaina 1024, joka on suurin päiväkohtainen määrä koko epidemian aikana.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin torstaina 64 uutta tapausta. Oulun yliopistosairaalassa on sairaalahoidossa viisi koronapotilasta. Maakunnassa valmistettujen tartuntojen kokonaismäärä on 3 906.

Ylivieskassa on viimeisen 14 vuorokauden aikana todettu 14 uutta tartuntaa. Kalajoella vastaava luku on jo 25. Myös Haapavedellä ja Oulaisissa on koronatilanne kahden viikon aikana pahentunut, sillä uusia tartuntoja on tänä aikana todettu 10.

Alavieskassa kahden viikon tartuntamäärä on 3 ja Nivalassa sekä Sievissä kummassakin 2. Muissa jokilaaksojen kunnissa ei uusia tartuntoja ole kirjattu kahteen viikkoon.

Kalajoen ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 200 tapausta 100 000 asukasta kohti. Haapaveden ilmaantuvuusluku on 150, Oulaisten 140 ja Ylivieskan 137.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina myös uudesta mahdollisesta altistu Kallio tiedottaa myös mahdollisesta korona-altistuksesta: 8. elokuuta kello 19.30–20 Ylivieskan Kotipizzassa.