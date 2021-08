Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kallio palaa rikospaikalle



★ ★ ★ ★ Maria Kallio. Ohjaus Jojo Erholtz, 2021 C More to 19. 8. Leena Lehtolaisen romaanien poliisi Maria Kallio palaa televisioon uudessa sarjassa.