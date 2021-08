Snellman Pietarsaaren Project Liv Arenan kumppaniksi: lihatalo satsaa stadionin ruokapalveluihin

Pietarsaarelaiset elintarvikekonserni Snellman ja Project Liv Arena aloittavat yhteistyön. Snellman liittyy rakenteille tulevan uuden jalkapallostadionin ”It’s Cool to Care”-kumppaniksi.

– Meille yrityksenä tuntuu tärkeältä olla mukana luomassa lähialueellemme hyvinvointia eri muodoissa. Kun Project Liv tuli mukaan kuvioihin oli helppo todeta, että tässä me haluamme olla mukana, toteaa Snellmanin lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman yrityksen tiedotteessa.

Snellmanin ja stadionyhtiön yhteistyö keskittyy elintarvikekonsernin avainosaamiseen eli ruokaan. Snellmanin mukaan yhteistyö, jossa stadionin otteluissa ja muissa tapahtumissa tarjoillaan ruokaa, avaa yritykselle paikallistasolla uusia mahdollisuuksia.

– Voimme työstää erilaisia ruokapalvelun malleja, testata ja saada palautetta uusista tuotteista. Tämä on meille yrityksenä erittäin arvokasta, toteaa Snellmanin Ready Meals -liiketoiminnan toimitusjohtaja Tommy Snellman tiedotteessa.

Stadionyhtiö Jeppis Stadion Oy päätti kesäkuussa lahjoittaa uuden jalkapallostadionin nimen hyväntekeväisyysjärjestö Project Liv ry:lle. Yhdistyksen perustaja Nina Brännkärr-Friberg on tyytyväinen Snellmanin tullessa mukaan stadionin ensimmäiseksi kumppaniksi.

– Me haluamme stadionprojektin kautta korottaa profiiliamme kansallisesti, ja Snellmanin mukaantulo tuo siihen vakautta. Olemme Snellmanin kanssa saaneet huomata pitkän yhteisen matkamme ja yhteisten arvojemme kautta, miten antamisen ja auttamisen ilo leviää positiivisella tavalla.

– Meille tärkeintä koko projektissa on kuitenkin se, että saamme näkyvyyttä kaikille sankareille – niin kentällä pelaaville, kuin erityisesti niille pienille taistelijoille, jotka käyvät läpi toisenlaisia kamppailuja. Stadionin nimi tuo heidät esille ja muistuttaa heistä. Näin heistä tulee osa jotakin suurempaa ja se antaa heille toivoa. Yritysten sitoutuminen on avainasemassa pystyäksemme toteuttamaan tätä unelmaa, toteaa Brännkärr-Friberg tiedotteessa.

Project Liv on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu yhdistys, joka tukee pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän läheisiään. Toiminnan ytimessä on auttaa lapsia kokemaan iloa ja turvallisuutta. Yhdistyksen toiminta on laajentunut valtakunnalliseksi.

Yhdistyksen ja stadionyhtiön yhteistyöllä myös kerätään varoja Project Livin toimintaan. Esimerkiksi virallisten otteluiden jokaista katsojaa kohti lahjoitetaan 20 senttiä yhdistykselle.

Myös sponsorihankinnassa yhteistyökumppaneiden tulee edustaa tiettyjä eettisiä arvoja, mikä rajaa esimerkiksi alkoholi- ja vedonlyöntiyhtiöt ulkopuolelle.

Itse areenaa päästäneen rakentamaan nykyisen Länsikentän paikalle loppuvuodesta.