Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vaasaan tuleva akkukennotehdas vaikuttaa laajasti länsirannikolla – Jos Vaasan toiminnasta on jotakin opittavaa, se oppi on osattava hyödyntää Kokkolassakin

Vaasa siis saa suuren akkukennotehtaan. Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla iloitaan tehtaasta ja samalla hiukan kadehditaankin Vaasan uusinta menestystä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korostaa, että vaikka valinta kohdistui nyt Vaasaan, niin Kokkolassa ei pidä olla turhaan pahoillaan. Hän kuitenkin heittää jonkinlaiseksi piikiksi tunnistettavan lauseen. "Näitä tulee lisää, mutta valmius pitää olla lyödä kuokkaa maahan. Jonkun aikaa selvityksiä tehdään, mutta asioita ei ehditä arpoa valtuustoissa", Lintilä toteaa Keskipohjanmaan haastattelussa.

Varmaa on se, että Vaasan akkukennotehdas vahvistaa länsirannikon akkuklusteria ja se heijastuu myönteisesti myös Kokkolan seudun suunnitelmiin. Kokkolassa on syytä luottaa akkuteollisuuden mahdollisuuksiin ja monet asiat ovat edenneet hyvin. Jos Vaasan toiminnasta on jotakin opittavaa, se oppi on osattava hyödyntää.