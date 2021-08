Oikaisu juttuun Kokkolan luottamushenkilövalinnoista

Keskipohjanmaassa 12.8. uutisoitiin virheellisesti, että Kokkolan Vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja on Minna Roukkio-Taipale. Vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja on Faisa Egge. Minna Roukkio-Taipale on varajäsen tarkastuslautakunnassa, jossa Hanna Cygnel on varsinainen jäsen.