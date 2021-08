Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Taiteen kautta kiinni ulkoisiin ja sisäisiin tapahtumiin Tong Ren -sessioiden aikana

Olen vuoden ajan seurannut zoomissa tapahtuvaa Tong Ren -nimistä hoitoa. Sitä vetää Hardeep Mann Bostonista käsin, ja zoom –sessioihin tulee mukaan ihmisiä ympäri koko maailman.

En ole aikaisemmin osallistunut Tong Ren sessioihin, enkä tiennyt niistä mitään.

Hardeep Mann on kehittänyt oman tapansa tehdä näitä hoitoja, ja hänen periaatteisiin kuuluu, että kaikki jotka olemme yhdessä zoomissa sessioissa, osallistumme omalla huomiollamme ja olemuksellamme kaikkien parantamiseen. Hardeep Mann itse naputtaa (Tapping) teräsvasaralla pientä nukkea, johon on merkitty meridiaaneja ja monen monta hermopaine pistettä. Samalla hän kertoo mitä pistettä hän naputtaa, ja mihin kaikkeen se piste kytkeytyy: aivolohkoihin, elimiin, hermoratoihin, jne. Siispä hän naputtaessaan kiinnittää meidän kaikkien huomion kehomme ja olemuksemme eri kohtiin - moninaisiin sisäisiin ja ulkonaisiinkin yhteyksiin.

Mielessäni naputus ja Hardeep Mannin lausumat sanat herättävät mielikuvia, valoja, värejä, muotoja ja janoja. Yhdistän mielikuvat jo aikaisemminkin itselleni tuttuun mielen ja taiteen työskentelyn alueeseen, jota olen ryhtynyt kutsumaan aistinaliseksi. Aistinalinen on mikroviestinnän ja mielikuvien alue, jossa yhdistyy kehon sisäiset mollekulaariset tapahtumat ja taiteellinen ilmaisu.

Olen ryhtynyt seuraamaan Hardeep Mannin sanojen ja mieleni tuottamia mielleyhtymiä ja piirtämään ja maalaamaan näiden sessioiden itselleni välittämää kuvallista maailmaa.

Olen tähän blogikirjoitukseen tehnyt koosteen viimeisimmän session, 12.08.21, sekä ulkoisista että sisäisistä tapahtumista. Kooste on syntynyt muistiin merkityistä Hardeep Mannin sanoista ja samanaikaisesta maalaamisestani – digitaalisesti iPadillani. Kooste ja maalaus ovat molemmat sanojen ja kuvien yhteenlomittunutta todellisuutta.

Session muistiinpanoja 12.08.21

H

…kaikki saadaan auki, kehon on helpompi parantua ja tasapainottua… me vaan annetaan sille pieni pukkaus

P

Vaaleansininen

H

Aivorunko

P

Piirrän vaaleansinisen möykyn ajatellen että tätä pukataan, nykäistään, silleen hellästi… Piirrän tätä hellää nykäisyä?

H

Rentoutetaan selkä, aistinelimet, aivokuori, mielleyhtymät

P

Valitsen tummemman sinisen sävyn, teen viivasta ohuemman ja läpinäkyvän. piirrän pieniä nykäisyn liikkeitä vaaleansiniseen möykkyyn.

H

Varmistetaan että aivot toimivat hyvin… pikkuaivot

P

Valitsen aurinkoisen keltaisen pikkuaivoille, piirrän sinisen päälle eräänlaisen keltaisen päivänkakkaran reunan, muutan mieltäni, (ajattelen, että yritän liikaa "esittää")

H

Etuosalohkon kautta - se on silmän aluetta. Kaikki tuo rennoksi! Kaikessa on kysymys rentouttamisesta: lihakset, aivot...

P

Valitsen punaisen, laajennan kuvaani, ja piirrän kirkkaalla punaisella pieniä purskahduksia pikkuaivoista ulospäin. Mielikuva etuosalohkosta ja "silmän alueesta". Tunsin itse kireyden silmieni ympärillä, joka jatkui ylös pitkin otsaani, keskeltä, silmieni välistä, päälakea päin.

H

Nyt naputan limbistä järjestelmää, joka on yhteydessä autonomiseen hermostoon.

H

…molemmin puolin

P

Valitsen tummeman sinisen, läpinäkyvän, ja piirrän kartiomaisen verkon oikealle puolelle pikkuaivoja. Ajattelen hermojen verkkoa, joka on yhteydessä autonomiseen hermostoon.

P

Tässä kohtaa tulee keskeytys, ja tulen tietoiseksi omasta - toisesta - aikomuksestani suorittaa juuri tämä sessio "tutkien", eli tehden muistiinpanoja H:n ja minun lomittuneesta työskentelystä. Eli siitä, miten hänen sanansa ja aikomuksensa herättää minussa halun hakea näitä värejä ja muotoja, joita en näe ennenkuin ne ovat jo tietokoneeni lasisessa pinnassa, näkyvissä. Siis tämä tutkiminen, välittömän vuorovaikutuksen "tauottaminen" ja toiseuttaminen, aiheuttaa minussa etäisyyden kokemuksen, joka estää minua täysin osallistumasta parantamiseen, ja myös omaan kokemukseeni kaikesta mitä parhaillaan tapahtuu (sanat, naputukset, mielleyhtymäni, ja maalamiseni).

H

Nyt menen päälakilohkoon, naputan lihasjänteyttä, parannan lihasten joustoa, ja poistan kireyttä. Naputan peilisoluja ja aistinnallista aivokuorta.

P

Valitsen laventelinomaisen violetin sävyn, ohuella viivalla. Piirrän pieniä pisaroita pikkuaivojen ja punaisen autonomisen hermoston (lihakset kanssa!) alle.

Sitten valitsen viivan, ohuen kuin teroitetun kynän, ja tumman syvänpunaisen sävyn (lihakset!)

H

Naputan liikkuvuudelle

P

Piirrän ohuita viivoja etulohkosta kaikkialle vaaleansinistä möykkyä. Möykky ei ole oikeastaan keho, vaan se kokonaisuus, joka muodostuu hermoradoista ja kehon sisäisistä kudoksista. Piirrän tiheämpään punaisia viivoja pikkuaivoista sinisen möykyn alkuun, ja lopulta myös pidempiä viivoja alas ja sivuillekin.

H

Kolmoishermo (kasvohermo)... olen jo avannut kasvojen verisuonet, nyt vatsameridiaani, ja kohta avaan rakon meridiaanin…

P

Valitsen kirkkaamman punaisen, paksummalla, oljyvärimaisella tuhtiudella, mutta teen siitä kuitenkin osittain läpinäkyvän. Piirrän oranssinsävyisen mötikän, se näyttää osittain kokoon rutatulta puolityhjältä muovipussilta. Viivojen vaihteleva materialisuus, paksu oljyväri, joka on välistä paksu, välistä ohut ja läpinäkyvä, luo tunnun siitä, että pussukka on epätasainen ja ruttuinen.

Tämä pussukka on vaaleansinisen möykyn vasemmassa alareunassa. Ehkä tämä on vatsalaukku.

H

Naputan ... ihan vaan rentoutumista varten, kasvoja.

P

Valitsen hieman tummemman laventelin sävyn, mutta tällä kertaa märän akvarellisilveltimen. Suurennan kuvaa niin, että näen sekä pussukan että pikkuaivot. Teen siveltimen kärjestä pienen, piirrän pinkkejä viivoja pussukasta pikkuaivoihin.

H

Muisti... rentoutan kasvot, autamme sitä

P

Piirrän pinkillä pikkuaivoista viivaa ihan niin alas kuin missä kuvittelen jalkapohjien olevan. Ajattelen: "Muisti kulkee koko matkan kasvojen jännityksestä, lihasmuistien vällityksellä, jalkoihin asti"

H

Okei, nyt mennään! Etuotsalohko, otsalohko, korvat, hei korvat, avataan korvat!

P

Valitsen keltaisen - otsalohkon ajatuksesta

…ja piirrän kartiomaisia kuvioita, häkkyrää, molemmin puolin pikkuaivoja.

H

Ja sitten menemme poskionteloihin

P

Keltainen värini jatkaa vasemmasta korvasta kohti keskiosaa, muuntuu pienenpieneksi jäljeksi, joka poukkoilee aivojen eri lohkojen välissä, ja lopulta suurenee taas kartiomaiseksi verkostoksi oikealla puolella pikkuaivoja.

H

Kurkunpää, nielu… kasvojen alapuolella tällä hetkellä, ja naputan nyt silmiä, hei, teidän kauniita silmiänne!

Ihanat silmät, pienet, upeat silmät, joihin lisäämme kosteutta jotta ne aukenisivat.

P

Valitsen vaaleansinisen värin ja suurennan kuvaa jotta voisin piirtää yksityiskohtaisemmin silmien aluetta. Piirrän vaaleansinisiä viivoja soikion muotoon, kohtaan, jonne kuvittelen silmät.

H

Kosteutusta, kasvoihin myös

H

...ja silmänympäryslihaksille. Kulmakarvoista naputan...

P

Valitsen kirkkaan punaisen värin, teen siitä hitusen läpinäkyvän, ja teroitan sen kärjen hienoksi. Piirrän kapeita punaisia viivoja keltaisen ja vaaleansinisen viivaston lomaan, osoittamaan silmien hermorataverkostoa.

H

Ja tietenkin meridiaanit niskassa, pikkuaivojen takana, ...

P

Etsin pikkuaivojen keltaista, löydän, ja piirrän kaposia viivoja silmän lihaksista ylös pikkuaivojen kantaan asti... Pikkuaivot ovat melkein kadonneet kaikkien viivojen taakse

H

Ydinjatke, keskiaivot, ja aivorunko

P

Valitsen tummemman punaisen ja teen paksumman mutta läpinäkyvän siveltimen jäljen. Teen pilvimäisen punaisen läiskän pikkuaivojen yläpuolelle.

H

Naputan dopamiinit, serotoniinit, niin että teillä on loistava olo!

P

Valitsen kirkkaan ja väkevän vihreän värin serotoniinille, hieno kärki…

H

Liike.... jokaiselle liikkeelle kehossanne, näiden kaikkien elinten läpi

P

Piirrän vihreitä viivoja silmistä ydinjatkeen pinkkiin ja sitten nämä viivat jatkavat matkaansa koko kehon läpi

H

Aivorunko on todella tärkeä

dopamiinit myös

naputamme Parkinsonin taudin oireisiin

vapautamme ja helpotamme oloa tällä alueella

KUVA 15 ja 16

P

Piirrän vihreitä viivoja jalkoihin asti

H

Naputan otsalohkoa ja näköaivokuorta, ja niitten kuituja - itse kutsun niitä säteiksi...

P

Valitsen vaalenasinisen värin

H

läpi päälakilohkon ja ja ohimonlohkon....

P

Piirrän vaaleansinistä viivaa, aivojen keskeltä ylös ja pään yläpuolella ulos

H

Optinen hermorata, pään sisässä, ja sieltä silmiin - melkoinen kompleksi! Tämä suhde motorisen aivokuoren ja silmien välillä, optisen hermoston kautta, kuitujen (säteiden), ....

P

Piirrän vaaleansinistä verkkoa, säteitä, melkeinpa sädekehää, silmien ja pinkin läiskän (otsalohkon) ympärille.

H

Optinen hermosto ja silmien lihakset kytkeytyvät pikkuaivoihin. Naputan pikkuaivoja samalla kun naputan otsalohkoa.

P

Valitsen keltaisen värin, mutta kun kuulen etta H aikoo jatkaa takaraivolohkosta, päätän lopettaa tämän maalauksen maalaamisen, ja aloittaa uuden.

Pia Lindman suoritti taiteen maisterin Suomen Kuvataideakatemiasta (1996) ja Master of Science in Visual Studies Massachusetts Institute of Technologystä (MIT, 1999). Lindman työskenteli New Yorkissa (1999-2008) opettaen Yale:n yliopistolla (2006-2008). Vuosina 2004 - 2007 Lindman opetti ja oli tutkijana Center for Advanced Visual Studies -keskuksessa MIT:ssä tutkien robotiikan tutkijoiden ja humanoidi-robottien välisiä suhteita ja kehokieltä.

Lindman on kansainvälisesti tunnettu taiteilija.

Vuodelle 2021 on residenssejä kertynyt seuraavasti: tutkimusresidenssi Kirkenesissä (Pikene paa Broen), Maaretta Jaukkuri Säätiön residenssi Lofooteilla ja Saaren kartanon residenssi yhdessä slowACES -tutkimusryhmän kanssa.

Vuonna 2016 Lindman osallistui Sao Paulon 32. biennaleen teoksellaan Nose, Ears, Eyes. Parhaillaan Lindmanin teoksia on esillä kiertonäyttelyssä Not Without My Ghosts, Hayward Gallery Tours, UK (2020 - 2022). Viime vuosina performansseja Lindman on tehnyt muun muassa verkossa (Singin to the Virus) ja Rehearsing Hospitalities -tapahtumaan (Frame Contemporary Art Finland, 2019 - 2020). Performanssin "Big Toe, Brain, Rock" käsikirjoitus julkaistiin kesällä 2021 antologiassa Slow Spatial Reader, toim. Carolyn F. Straus, Valiz, Amsterdam.

Pia Lindman on toiminut professorina Kuvataideakatemiassa (2011-2013) ja Aalto Yliopistolla (2013-2018). Vuodesta 2017 Lindman suorittaa tohtorin tutkintoaan Lapin yliopistossa aiheenaan Aistinalinen.

Pia Lindman on tutkinut taiteellaan ihmiskehon paikkaa ja olotiloja nyky-yhteiskunnassa ja -kulttuurissa jo monen vuoden ajan. Nyt hän tarkastele olemisen rajoja moninaisten elävien ja ei-elollisten olentojen - mikrobien, eläinten, ihmisten, kivien, metallien, kaasujen - yhteiseloa.

Lindmanin teoksia on mm Museum of Modern Art, NY, ja Pro Artibuksen kokoelmissa.

Pia Lindman on toiminut myös vierailevana opettajan Pohjoismaisessa Taidekoulussa ja hänen näyttelynsä on ollut esillä VISU Galleriassa.