Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Perussuomalaisten puoluekokous sai paikallisesti oman näkökulman, kun Mauri Peltokankaan syyte tuli julkisuuteen

Lauantaina on se päivä, jonka merkitys selvisi heinäkuussa. Perussuomalaisten normaali puoluekokous Seinäjoella muutti luonnettaan, kun puolueelle kasvonsa antanut johtaja Jussi Halla-aho ilmoitti jättävänsä puheenjohtajuuden. Kaikesta huolimatta se tuli yllätyksenä.Riikka Purra valitaan uudeksi puoluejohtajaksi väistyvän Halla-ahon tilalle. Muitakin ehdokkaita toki on, mutta ei siitä sen enempää. Mitä muuta puolueessa johtajavaihdoksen jälkeen tapahtuu? Kaikki ei pysy ennallaan, mutta Purra ei tule muuttamaan puolueen oikeistoradikaalia linjaa. Myös maahanmuuttajavastaisuus jää puoluetta määrittelemään.

Perussuomalaisten kannatus on varsin korkealla vaikka kuntavaalit eivät menneetkään aivan nappiin. Alhaisella äänestysprosentilla oli oma roolinsa, mutta lopputulos mitataan vaaleissa ei haaveissa ja puheissa. Perussuomalaiset puolueena jakaa kansalaisia jopa poikkeuksellisella tavalla. Puolueen arvoja ja maahanmuuttajanäkemyksiä ja tapaa tuoda asioita keskusteluun tai "keskusteluun" on arvosteltu ja arvostellaan. Toisaalta täydellisiä irtiottoja ei ole tehty, kun milloin mitkäkin vaalit kummittelevat ja kumppanivaihtoehtoja ei haluta sulkea pois. Kokoomuksen ja perussuomalaisten oppositiotaivalta on tarkasteltu tästäkin näkökulmasta.

Perussuomalaisten lain rajoja hipoja ja rajat ylittävä viestiminen sosiaalisessa mediassa on saanut myös keskipohjalaisen käänteen. Kokkolalainen kansanedustaja ja uusi kaupunginvaltuutettu Mauri Peltokangas pääsi ja pääsee otsikoihin, kun hänen Facebook-päivityksensä ylitti syytekynnyksen. Perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi pyrkivää Peltokangasta syytetään kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Kysymys on hyvin vakavasta asiasta ja vakavasta syytteestä. Kansanedustajalta pitää voida odottaa jopa arvokkaampaa käytöstä kuin muilta ihmisiltä. Laki tietysti koskee kaikkia.

Puoluejohto vaikuttaa tietysti omaan puolueeseensa, mutta sen lisäksi johto vaikuttaa suomalaiseen politiikkaan ja yhteiskuntaan vähintään kokonsa verran. Perussuomalaiset on miesten puolue ja nähtäväksi jää, miten Purra näkyy muun muassa naiskannattajien määrässä. Halla-aho ei ole ilmaissut seuraajasuosikkiaan toisin kuin esimerkiksi Timo Soini.

Perussuomalaisten puoluekokoukseen voivat osallistua kaikki puolueen jäsenet ja kaikki paikalla olevat saavat äänestää puheenjohtajasta, ei pelkästään puolueen eliitti. Puoluejohtajavalintoihin liittyy usein yllätyksiä. Joskus ratkaisusta voi tulla täpärämpi kuin kukaan olisi uskonut. Kun perussuomalaiset lauantaina valitsee johtajansa, nimi tuskin on yllätys. Siinä toteutuu myös Halla-ahon tahto, vaikka hän ei ole julkisesti Purraa valinnutkaan seuraajakseen.

Yllätys olisi, jos Peltokangas vetäytyisi omasta ehdokkuudestaan. Se olisi merkki siitä, että puolue ymmärtää, että rasistisen puheen rajoittaminen ei riko sananvapautta. Kysymys on laista ja ihmisten kunnioittamisesta.

