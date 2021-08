Nivalan Crazylandissa ollut hurja kesä: Kävijöitä satoja päivittäin - Seuraavaksi suunnitelmana rakentaa Kiinan muuri



Oikeilla mittasuhteilla tehty kopio Eiffelin tornista on upeaa katseltavaa. Kuvassa elämyspuiston perustaja Pasi Keskisarja ja hänen poikansa Niko Keskisarja.

Nivalan Maliskylässä sijaitsevassa Crazylandin elämyspuistossa on ollut hurja kesä. Viime kesään nähden kävijämäärä on kasvanut huimasti ja se on pistänyt omistaja Pasi Keskisarjan jopa miettimään uudelleen puiston tulevaisuutta.