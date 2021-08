Perussuomalaisten puoluekokouksessa parveilee paljon maskittomia kasvoja – "Toki tämä huolestuttaa, ja on vaikea uskoa, että ihan ilman jälkimaininkeja tästä selvitään"

Helsinki

Perussuomalaisten puoluekokous on alkanut tiiviissä tunnelmissa Seinäjoella. Maskittomia kasvoja näkyy paljon, ja sisääntuloaulaan muodostui tungosta ihmisten saapuessa kokouspaikalle Seinäjoki Areenaan.

Käsidesiä ja kasvomaskeja tarjotaan heti ilmoittautumisen yhteydessä. Puoluekokouksen terveyssuunnitelman mukaan osallistujille suositellaan kasvomaskin käyttöä.

STT:n haastattelemista puoluejäsenistä osaa kokouksen koronaturvallisuus huolestuttaa.

– Toki tämä huolestuttaa, ja on vaikea uskoa, että ihan ilman jälkimaininkeja tästä selvitään. Jos täällä mukavasti pölähtävät virusvariantit liikenteeseen, niin kyllähän tässä voi olla aika iso joukko sairastuneita, sanoo Maiju Tapiolinna Nurmijärveltä.

Tapiolinna on ehdolla puoluesihteeriksi. Hän on itse sairastanut koronan ja saanut rokotteet eikä pidä maskia.

– Mietin kyllä ääneen, onko maski tarpeen vai ei.

Puoluekokoukseen on odotettu osallistujia jopa 2 500, tiedotusvälineet mukaan lukien.

– Kokouksen kaikki järjestelyt on tehty sillä tavalla, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja muut viranomaiset ovat olleet mukana kuviota viemässä eteenpäin, kertoo puoluevirkailija Matti Putkonen.

Tiihosen kannattajat pelottomina

Vantaalainen Milad Dehghan kannattaa puoluejohtoon pyrkivää Ossi Tiihosta siksi, että tämä ajaa koronarajoitusten purkua. Dehghan sanoo, ettei pelkää koronatartuntojen leviämistä.

– Ei me voida elää täysillä, jos me vain pelätään koko ajan.

Tiihonen toteaa ehdokasesittelyssä muun muassa, että kaikki rajoitukset on purettava heti. Hän ei aio ottaa koronarokotteita.

– Niitä markkinoidaan muun muassa turvallisina, vaikka pitkäaikaishaitoista ei mitään tiedetä, hän kirjoittaa blogissaan.

Toni Grönlund kannattaa niin ikään Tiihosta. Hämeenlinnalainen Grönlund ei terveyssyistä pysty käyttämään maskia, muttei pelkää tartuntaa, vaikkei aio rokottautua.

– En ole huolissani. Olen ollut mielenosoituksia kuvaamassa, ja siellä on ollut vähän enemmänkin porukkaa välillä.

Juha Juntunen sanoo olevansa hieman huolissaan, mutta luottavansa ihmisten terveeseen maalaisjärkeen.

– Tässä nyt ehkä vähän välttelen suurimpia ihmisjoukkoja, minkä nyt täällä pystyy tekemään, sanoo Juntunen maski kasvoillaan.

Seinäjoki kiihtymisvaiheessa

Seinäjoki kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, joka on epidemian kiihtymisvaiheessa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston mukaan myös tilaisuuksia ilman henkilömäärärajoituksia voidaan järjestää, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla viranomaisten ohjetta. Ohjeen mukaan tilaisuuden järjestäjän tulee järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osallistujilla on omat paikat, pitkien jonojen syntyä ehkäistään, ruuhkaa vältetään teippauksilla ja toimintaa rytmitetään.

Myös varapuheenjohtajistoon pyrkivä kansanedustaja Veikko Vallin on levittänyt Twitterissä rokotevastaisen kampanjan virheellistä tietoa koronarokotuksista. Kampanjassa todettiin, että esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n tämänhetkinen kanta on, ettei lapsia tule rokottaa. Esimerkiksi Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kuitenkin korjasi tietoa myöhemmin blogissaan toteamalla, että todellisuudessa WHO katsoo, että Pfizerin rokote soveltuu yli 12-vuotiaille ja suosittaa riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden rokottamista.