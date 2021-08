Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lauantaina alkoi kuhina seuraavasta Suomen hallituksesta – Tulevaisuus näyttää perussuomalaisten kielenkäytön ja lainkuuliaisuuden rajat

Yhden aikakauden loppu nähtiin lauantaina Seinäjoella, kun Riikka Purra valittiin suurella äänimäärällä perussuomalaisten johtoon.

Luopuva puheenjohtaja Jussi Halla-aho hurmasi väkensä vielä kerran jäähyväispuheessaan Seinäjoen puoluekokouksessa. Ihmiset nauroivat, taputtivat ja tunnelma oli korkealla. Puheen päättyessä väki nousi seisomaan ja antoi väistyvälle johtajalle pitkät aplodit.

Viimeisessä puheessaan puoluejohtajana Halla-ahon kritiikiltä ei säästynyt ainakaan media eivätkä kriitikot yleensä. Ei voinut välttyä ajatukselta, että perussuomalaisten puheenjohtaja kuulosti jokseenkin katkeralta. Hän koki oman puolueensa puheenjohtajuuden täysin toisenlaiseksi kuin muiden puolueiden johtajuuden esimerkiksi, että "perussuomalaisten johtaja ei pääse naistenlehtiin esittelemään vaatekaappiaan".

Neljä vuotta puheenjohtajana toiminut Halla-aho lähtee suosionsa huipulla. Keskikesän ratkaisusta seurasi mielenkiintoinen ja erikoinenkin tilanne. Puoluejohtajaehdokkaiksi löytyi vain enemmän ja vähemmän vastahakoisia ehdokkaita.

Perussuomalaisten karismaattinen johtaja oli kaksikymmentä vuotta Timo Soini, joka Ylen haastattelussa kertoi, ettei äänestä kauan johtamaansa puoluetta. Jussi Halla-aho on lyönyt vahvan leimansa puolueeseen. On jopa mahdollista, että perussuomalaiset siirtyy uuden puheenjohtajan myötä tavanomaisempaan suuntaan puolueiden kartalla, vaikka ei arvojensa puolesta. Monissa puolueissa puheenjohtajia tulee ja menee ja näille paikoille on myös tunkua.

Perussuomalaisten kannatus on tällä hetkellä suhteellisen tasainen. Perussuomalaisia pidetään jopa hallituskelpoisena puolueena, ehkä lähinnä kokoomuksen suunnasta. Vaikka puolue siirtyy uuteen aikaan, linja ei Riikka Purran valinnan seurauksena ole muuttumassa. Purra totesi medialle haluavansa kuitenkin kirkastaa puolueen linjaa esimerkiksi sen osalta, miksi se on maahanmuuttoasioista tiettyä mieltä.

Populistipuolueesta on tullut oikeistoradikaali puolue, jota leimaa maahanmuuttajakriittisyys ja tietynlaisessa oppositiossa oleminen riippumatta siitä, tuleeko puolue olemaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen hallituksessa. Loputtomiin ei voi sanoa, että vaikutusvaltaa voi käyttää ilman hallitusvastuuta. Purra otti haasteen vastaan välittömästi valintansa jälkeen. Hän ilmoitti olevansa valmis ja kiinnostunut pääministerin tehtävästä. Purran mukaan puolueen tavoitteena eduskuntavaaleissa on ykköspaikka. Hän sanoo olevansa valmis pääministeriksi. Ei-toivottuja hallituskumppaneita hän ei luetellut, mutta vaikea kuvitella, että perussuomalaiset pystyvät tavoitteitaan edistämään esimerkiksi SDP:n kanssa.

Yksi linjanvetoasia on keskustelukulttuuri, käyttäytyminen ja lain rajojen kokeileminen. Kokkolalainen kansanedustaja Mauri Peltokangas päätyy joulukuussa käräjille kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oli tuomio mikä tahansa, edustaa Peltokankaan tapa tuoda maahanmuutto- ja ulkomaalaisvastaisia mielipiteitään julki, yhtä haaraa perussuomalaisista. Vaasan vaalipiirissä eduskuntavaaleissa ja viimeksi kesäkuussa kuntavaaleissa suuret äänimäärät saanut Peltokangas on kokeillut rajojaan useita kertoja. Puolueessa on tuomioita samasta asiasta tullut johtoa myöten.

Perussuomalaisten puoluekokous valitsi Peltokankaan toiseksi varapuheenjohtajaksi lauantaina. Viime päivien julkisuus ei vienyt valitsijoiden ääniä. Saattoi käydä jopa päin vastoin.

