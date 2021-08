@lannenmedia.fi

Nykyinen linja pääosin jatkuu. Tarvetta suuriin muutoksiin ei ole, mutta maahanmuuttokritiikin rinnalle kaivataan myös muita teemoja, kuten talouspolitiikkaa. Ilmastopäätöksissä ei saa unohtaa haja-asutusalueiden asukkaita.

Sähköautoilu ja joukkoliikenne ovat sinänsä jees, mutta syrjäseuduilla niiden varaan ei voi laskea. Maaseutu on osansa ilmastotalkoissa tehnyt ja Suomi globaalissa mittakaavassa.

EU:n kanssa voidaan tulla toimeen, mutta rahan jakamisen huonosti talouttaan hoitaneisiin maihin pitää loppua eikä unionille saa antaa antaa verotusoikeutta.

Hallitukseen ei mennä vasemmiston eikä vihreiden kanssa. Myöskään keskustan nykylinja ei kaikkia miellytä. Sen sijaan kokoomuksen, kristillisten ja liike nytin kanssa yhteistyö voisi luonnistua.

Jussi Halla-aho yhdisti puolueen, ja luopumalla puheenjohtajuudesta jo nyt välttää Timo Soinin virheen yhden miehen showsta.

Tässä ovat keskeiset perussuomalaisen kenttäväen kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousseet teemat, joiden pohjalta Riikka Purran odotetaan vievän puolueen kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Aisaparikseen hän saa Venäjä-tutkija Arto Luukkasen, joka syrjäytti Simo Grönroosin puoluesihteerin paikalta. Ensimmäinen koitos eli maakuntavaalit ovat vain puolen vuoden päässä. Haaste on sama kuin kuntavaaleissa: miten saada kannattajat liikkeelle.

Lähtökohdat ovat lukujen valossa hyvät. Kevään 2019 vaaleissa puolue nousi Halla-ahon johdolla suurimmaksi oppositiopuolueeksi eikä pääministeripuolueen paikkakaan jäänyt kauas.

Kesäkuun kuntavaaleissa gallupkannatus ei täysin realisoitunut, mutta puolue lukeutui silti vaalien voittajiin. 14,5 prosentin kannatuksessa oli nousua edellisiin kuntavaaleihin 5,6 prosenttiyksikköä. Vaalivoitto velvoittaa puolueen myös kipeisiin päätöksiin kunnissa samalla, kun se yhä valtakunnan politiikassa voi profiloitua hallituksen haastajana.

Puheenjohtajan vaihtumisen on arvioitu tasoittavan perussuomalaisten tietä seuraavaan hallitukseen, sillä vaikka puolueet kilvan vakuuttavat linjan ratkaisevan yhteistyömahdollisuudet, henkilökysymykset vaikuttavat. Maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen säilyy puolueen agendan kärjessä, mutta pelkästään sen varaan ei voi rakentaa. Uudelta puheenjohtajalta odotetaan linjauksia muun muassa taloudesta ja työllisyydestä.

Selvältä näyttää, että perussuomalaiset ei mahdu samaan hallitukseen vasemmistopuolueiden ja vihreiden kanssa. Yhteistyö kokoomuksen kanssa vaatii vastaantuloa EU-kysymyksissä, mutta politiikka on mahdollisuuksien taidetta. Maahanmuutosta yhteisymmärrys löytynee helpommin sekä kokoomuksen että keskustan kanssa. Yhteistyöllä keskustan kanssa on kuitenkin myös vastustajansa.

Purra tuntee perussuomalaisten nykypolitiikan hyvin, sillä hän on poliittisena suunnittelijana toimiessaan ollut keskeisesti vaikuttamassa puolueen linjaan. Siksi olisi outoa, jos hän pyrkisi merkittäviin suunnanmuutoksiin.

Puheenjohtajan on silti kyettävä profiloitumaan. Ollakseen uskottava kunkin puheenjohtajan on vuorollaan tehtävä näkyväksi, että johtajavalinnoilla on merkitystä.

Halla-aho ei ohjeistanut seuraajaansa, mutta totesi itse edustavansa keskitietä. Siinä pitää olla valmiutta myös sopimiseen.

Vuoden 2018 presidentinvaaleissa Purra toimi Laura Huhtasaaren tukijoukoissa. Eduskuntaan 44-vuotias Purra nousi Uudeltamaalta 2019 vaaleissa 5960 äänellä.

Suuria muutoksia olisi tuskin tullut, vaikka valituksi olisi tullut toinen pääehdokas, tamperelainen kansanedustaja Sakari Puisto, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen puheenjohtajakisan ansiosta.

Kirkkonummella asuvaa Purraa voi kuvailla asiakeskeiseksi ja näkemyksensä täsmällisesti argumentoivaksi asiapoliitikoksi, jonka kaudella perussuomalaiset ottaa askeleen yleispuolueen suuntaan.

Purran perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi lasta. Perussuomalaisiin 2016 liittynyt Purra on valtiotieteiden maisteri ja tohtorikoulutettava Turun yliopistosta.

Hän kertoi Imagen haastattelussa alkuvuonna äänestäneensä nuorempana vihreitä, jolloin puolue profiloitui nimenomaan ympäristöpuolueena. Vaikka puoluekanta on vaihtunut, Purra kertoi olevansa yhä kasvissyöjä, tosin ensisijaisesti terveyssyistä. Sosiaalisessa mediassa Purra vaikuttaa ahkerasti nykypoliitikkojen tapaan.