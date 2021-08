Reisjärven kirkko, Elisabetin kirkko täyttää 2.9.2021 200 vuotta. Syntymäpäiviään se vietti 15.8. juhlamessun merkeissä, missä piispa Jukka Keskitalo vihki myös pastori Sanna-Leena Lavantin Reisjärven seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Reisjärvellä syntynyt ja kasvanut Lavanti aloitti saarnansa omalla, persoonallisella tyylillään:

– Kerran, kauan sitten tuon pylvään takana istui viisivuotias tyttö Sisu-pastillit silmillään. Hän ihaili Elsa-tädin hienoa käsilaukkua, jonka lukkoa ja sisältöä rassatessa aika kului mukavammin. Tytön mieleen ei varmasti tullut, että hän jonain päivänä seisoisi tämän saman seurakunnan edessä heidän sielunpaimenenaan.

– Paljon on vettä virrannut Kalajoessa tuon jälkeen ja onneksi en saarnaa tässä teille pastillit silmillä. Nämä ovat kaksiteholasit, Lavanti kertoi ja jatkoi saarnaansa siitä kuinka me kaikki olemme samalla viivalla Jumalan luomistyössä.

Lavanti on hoitanut Reisjärven kirkkoherran virkaa sijaisena vuoden 2017 kesäkuun alusta saakka. Niin seurakunta kuin heidän paimenensa ovat tunteneet toisensa kauan, sillä kuten jo aiemmin kerroin, Lavanti on Reisjärven "oma kasvatti".

Hän on pitäjässä hyvin pidetty, rohkea ja huumorintajuinen kirkkoherra, kuten piispa Keskitalokin luonnehtii:

– Olen oppinut tuntemaan sinut suorana ja avoimena ihmisenä.

Piispa ohjeisti Lavantia työhön toivottaen hänelle vipittömyyttä, suoruutta ja kykyä kohdata ihmiset sellaisina kuin he ovat. Hän kertoi, että sielunpaimenena etenkin yhden papin seurakunnassa oman jaksamisen rajat voivat joskus joutua koetukselle.

– Kaikkiin odotuksiin voi olla vaikeaa vastata. Silloin auttaa rukous ja sen muistaminen, että et ole työssäsi yksin. Olet tiimin vetäjä, johon kuuluvat niin seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt kuin kaikki seurakuntalaiset.

Reisjärven kirkon, jossa juhlamessu pidettiin, on piirtänyt 1800-luvun alussa Anton Vilhelm Arppe, Heikki Kuorikosken suunnitelman pohjalta. Sen on rakentanut reisjärvinen Niilo Koskela. Kirkko on valmistunut 1820, ja se vihittiin 2.9.1821 Elisabetin kirkoksi.

Väinö Malmivaara kertoo teoksessa Tietoja Reisjärven seurakunnan vaiheista vuosilta 1647-1947, että kirkko oli alkuperäisessä muodossaan kylmä, ilman urkuja ja alttaritaulua.

– Elisabetin kirkko on Reisjärven toinen kirkko. Ensimmäinen oli rakennettu 1600-luvulla ja se oli 1800-luvun alussa jo varsin huonossa kunnossa. Uusi kirkko nimettiin silloisen keisarinnan mukaan, piispa Keskitalo kertoi messussa.

– Reisjärven kirkko on todellakin keskellä kylää, se on hyvässä kunnossa oleva, kaunis temppeli. Se on aina ihmisten silmissä, mutta se ei ole vain kaunis rakennus tai arkkitehtuurinen muistomerkki, se on yhteisön ja seurakunnan koti, Herran huone, hän jatkoi.

Vuonna 1900 kirkko peruskorjattiin ja siihen tehtiin huomattavia muutoksia. Korjauspiirustukset teki arkkitehti Vilhelm Amatius Tötterström. Peruskorjauksen yhteydessä kirkko sai uusgoottilaiset piirteet. Se tehtiin lämmitettäväksi ja siihen lisättiin muun muassa ikkunoita. Kirkon katto korotettiin valoisuuden saavuttamiseksi. Vesikatto oli alun perin tehty paanuista, mutta muutettu myöhemmin tiilikatoksi.

Tuonnempana kirkkoon hankittiin yhdeksänäänikertaiset urut Kangasalan urkutehtaalta ja Kristuksen kirkastumista kuvaava alttaritaulu. Alttaritaulun on maalannut vuonna 1913 A. Heickell.

Ajan kuluessa kirkkoa on muunneltu vastaamaan nykypäivän vaatimuksia museoviraston valvonnassa: muun muassa koristepuuseppä on tehnyt kirkkoon huonekaluja, kuten tuoleja, työpöydän ja siirreltävän lukupulpetin vanhaa tyyliä mukaellen. Seppä Aulis Aho on tehnyt turvakaiteen lehterille kanttoria ja kuorolaisia turvaamaan.

Vuonna 2013 kirkkoon tehtiin edellisen kerran mittavia korjauksia, jolloin sekä kirkko että tapuli saivat uudet katot, sadevesijärjestelmät ja pintamaalit.

Kun Elisabetin kirkko juhli 190-vuotissyntymäpäiviään kymmenen vuotta sitten, kirkon vierellä paljastettiin reisjärvisen Teuvo Hautalan suunnittelema ja toteuttama Enkeli-patsas muualle haudattujen muistomerkiksi. Kuluneiden kymmenen vuoden aikana Enkeli on tullut reisjärvisille tutuksi, sillä etenkin jouluina ja pyhäinpäivinä enkelin "syli" loistaa valtavana kynttilämerenä.

Samaan aikaan seurakunta vei läpi hautausmaa-projektin, jonka aikana kohennettiin sekä kirkonkylän että Tolpankankaan hautausmaan yleisilmettä ja toimivuutta. Hautausmaiden istutukset uusittiin ja ne saivat uudet katokset roska-astioille.