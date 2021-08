Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuntalaisten oltava keskiössä alkavalla vaalikaudella kaikissa kunnissa

Uusi valtuustokausi alkaa monessa kunnassa tällä viikolla. Kokkolassa kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantai-iltana tilanteessa, jossa paikalla on useita uusia valtuutettuja konkarien jätettyä areenan seuraaville. Myös puolueiden paikkaluvut muuttuivat hiukan kesäkuun vaaleissa. Keskusta pysyi suurimpana puolueena vaikka menetti kaksi paikkaa, SDP pysyi toiseksi suurimpana kahdeksalla paikalla, perussuomalaiset kasvatti paikkamääräänsä selvästi, kokoomuskin hiukan.

Kunnissa luottamuspaikkojen jako on puolueiden kesken selvä. Kysymys ei ole esimerkiksi Kokkolan kokoisessa kaupungissa vähäpätöisestä asiasta. Lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa käsitellään kuntalaisten tärkeistä asioista ja isoista rahoista.

Kokkolan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että varavaltuutetut voisivat toimia jatkossa rakennus- ja ympäristölauta­kunnan, kaupunkirakenne­lautakunnan ja sivistyslauta­kunnan varapuheenjohtajina. Kokoomuksella olisi ollut kiinnostusta viedä asia pitemmällekin, että asiantuntevat varavaltuutetut saisivat isomman roolin.

Kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Janne Jukkola (kok.) esitti kaupunginhallituksen viime maanantain kokouksessa, että myös lautakunnan puheenjohtajaksi voisi nousta varavaltuutettu. Esitys kuitenkin raukesi kannattamattomana. Arkijärjellä ajateltuna ei olisi ollut huono idea laajentaa pelipaikoilla olevien määrää.

Kokkolassa kaupunginhallitusta johtaa Sari Innanen (kesk.) ja valtuustoa Tiina Isotalus (sd.). On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi maakuntakeskuksen tulevat vuodet muodostuvat. Olennaista on, että Kokkola, kokkolalaiset ja ympäröivät maakunta on tärkeämpi kuin mikään valta- ja poliittinen taistelu.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.