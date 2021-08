Ylivieskan lukiolla koronatartunta – Koko lukio siirtyi etäopetukseen

Ylivieskan lukiolla on sunnuntaina todettu koronatartunta, jonka vuoksi koko lukion opetus on siirtynyt etäopetukseen tästä päivä alkaen. Asiasta on tiedotettu opiskelijoille ja henkilökunnalle jo sunnuntai-iltana Wilma-palvelun kautta.

Etäopetus jatkuu näillä näkymin ensi viikon maanantaihin saakka. Lähiopetukseen pyritään palaamaan tiistaina 24. elokuuta.

– Eilen alkuillasta tuli lukion rehtorilta tieto koronatartunnasta, joka vuoksi lukion väkeä oli varsin laajasti asetettu karanteeniin. Tartuntojen leviämisen estämiseksi ja myös opetusjärjestelyjen vuoksi ei oikeastaan ollut muuta mahdollisuutta kuin siirtyä etäopetukseen, Ylivieskan kaupungin sivistysjohtaja Kai Perttu kertoo.

– Päätökseen vaikutti osaltaan myös se, että pyrimme turvaamaan syksyn ylioppilaskirjoitukset.

Lukio työskentelee nyt kahdessa paikassa. Pieni osa opetuksesta tapahtuu uudessa Taanilan koulussa. Etäopetus koskee luonnollisesti myös Taanilassa tapahtuvaa opetusta.

– Tilanne karanteenien suhteen on tänä syksynä pahempi kuin vuosi sitten. Käsihygieniaa, etäisyyksiä ja maskin käyttöä ei voi liiaksi korostaa. Myös rokotuksen ottaminen erityisen tärkeää, Kai Perttu mainitsee.

Ylivieskan lukio on noin 300 henkilön työyhteisö opiskelijat ja henkilökunta yhteen laskettuna.