Jani Klemola ja Jesse Kaikuranta mukana The Voice of Finlandin uudella kaudella – All Stars kerää yhteen lauluohjelman kaikkien aikojen parhaimmat



1 Jani Klemola nähtiin edellisen kerran The Voice of Finlandin neljännellä kaudella vuonna 2015. Nelonen Media / Saku Tiainen Previous Next

Veteliläinen Jani Klemola palaa The Voice of Finlandiin 28. elokuuta alkavan kymmenennen kauden myötä. Kyse on ensimmäistä kertaa järjestettävästä All Stars -kaudesta.