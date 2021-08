Lukijan mielipide: Ei pakkoa vaan patukkaa

Jokaisella on oikeus mieltää otsikko miten tahtoo. Jokaisella on oikeus elää omaa elämäänsä. Jokaisella pitäisi olla oikeus valita kielet, joita opiskella, jokaisella on oikeus ottaa, tai olla ottamatta koronarokote. Ei edes vanhemmilla ole oikeutta määrätä lapsilleen koronarokotetta, valitsemaan opiskeltavat kielet, käskeä ruotsinkielen oppitunneille; eikä edes määritellä lastensa kuolinaikaa.

Elämässä on tuhansia asioita, joita ei voi pakottaa toimeenpanemaan: Ei omat vanhemmat, ei maan hallitus, eduskunta, saati presidentti. Vain kuolema on pakko ja toistaiseksi "ruotsipakko", joka on poistettava totaalisesti, tällä sekunnilla´.

Olen koonnut tähän kirjoitukseeni muutaman asiakokonaisuuden "osasen", kun näyttää siltä, että paikallislehti julkaisee vain "hesalaisten ja rovaniemeläisten" mitään sanomattomia jaarituksia, ja kun olen lähettänyt muutaman toimituksiin, Keskipohjanmaa- ja Kokkola-lehti, saamatta mitään vastakaikua.

Mielipiteitäni, niin lyhyitä kuin pitkiä, on toki julkaistu satoja 34:n vuoden kuluessa. Joten en voi ymmärtää, miksi viimeaikaisia ei julkaista. Onko joku "antanut käskyn", ettei kirjoituksiani saa julkaista. Näin on tapahtunut jo neljä kuukautta. Edellinen kirjoitukseni on julkaistu 7.4.2021, jonka aihe oli "Hyötykäyttöasemalle löytyy paikka". Merkillistä oli, että minut syyllistettiin pakkosiirron edessä olevan hyötykäyttöaseman välttämättömään siirtoon. Esitin vain "hyvää hyvyyttäni" kaksi eri vaihtoehtoa.

Ikuinen aihe on ollut ruotsinkielen pakko-opiskelu Suomen kouluissa. Jouduin tämän hulluuden uhriksi. "Lukio- ja sotilaspakolla" istuin tuon turhan ja turhauttavan kielen oppitunneilla peräti 13 lukuvuotta, ja siitä ilosta ei ole ollut, eikä ole pennin, eikä sentin hyötyä. Onnekseni sain oppia englannin, saksan ja venäjän kielen.

Nyt on julkaistu uutinen Suomen hävittäjähankinnan aikataulusta. Puolustusministeri saa miettiä, ja käsken häntä harkitsemaan tarkkaan, onko hävittäjähankinta tarpeellinen. 10 miljardia ei tule missään tapauksessa riittämään. Kaikkineen kuluineen, ylläpitoineen ja vuosikymmeniä kestävine huoltoineen kerron sen summan kolmella.

Ministeri oli koulupoika, kun olin Helsingin Ilmatorjuntarykmentin kouluttaja, yksikön päällikkö ja Aliupseerikoulun apulaisjohtaja, kunnes pyysin siirtoa Kokkolaan. Tiedän Kaikkosen syntymäkodin, joka on "kivenheiton" päässä nyt jo lakkautetun HelItR:n, varuskunnasta. Ministeri on Helsingin Ilmatorjuntarykmentin "kasvatti", ja reservin kapteeni. Onnittelut siitä. Suomi ei tarvitse ainuttakaan uutta taisteluhävittäjää - hyökkäysasetta, vaan suorituskykyisen, nykyaikaan soveltuvan maamme puolustus- ja torjuntasotaan tarkoitetun ilmatorjunta-aseistuksen. Mahdollinen sota voitetaan aina maassa, ei koskaan ilmassa. Terveisin kokenut sotatieteen maisteri ja ilmatorjuntaupseeri.

Kuulin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan haastattelun radiossa. Kaupunkilaisten toivotaan osallistuvan Kokkolan kaupunkikuvan kehittämiseen. Olen osallistunut 34 vuotta, ja olen esittänyt kymmeniä ideoita mm. juuri valmistunut Tervalampi, eli Suntin saostusallas ei ole mikään kosteikko, Lottelundin kiertoliittymä, Kahakkasilta, joka pian rakennettaneen, Kukkulan (ent. Roskaruka) jatkokehittämisen.

Olen esittänyt tekojärveä, Kokkojärveä Kaustarin rämeikköön, näillä hetkillä valmistuvan krematorion rakentamista, Ykspihlajan Potin muuttamista sisälammeksi, eli nimeämäni Sahalammeksi. Ykspihlajan uuden koulun "kastamista" potkuriksi ym. Näistä ideoistani, aloitteistani, esityksistä, suunnitelmista jne. en ole saanut mitään vastakaikua - ei edes kiitosta. Kuka ja miksi ja millä ansioilla otti vastaan Ympäristöministeriön myöntämän palkinnon vuoden 2020 ympäristöteosta. Miettikää...

Reijo Kivelä

Majuri evp

Kokkola