Uusi Kaisaniemen koulu suljettiin Ylivieskassa – Lähes 500 peruskoululaista etäopetukseen

Paikallinen tartuntatautiviranomainen päätti maanantai-iltana sulkea Ylivieskan Kaisaniemen koulun koronatartuntojen ja altistumisten vuoksi. Noin 490 peruskoulun yläluokkien oppilasta on tästä aamusta alkaen siirretty etäopetukseen.

– Koululla on todettu joitakin yksittäisiä tartuntoja ja altistuneita on enemmänkin. Tartuntatautiviranomaisen mukaan tilannetta vaikeuttaa se, ettei kaikkia tartuntaketjujen lonkeroita ole pystytty riittävästi selvittämään. Viime helmikuussa tilanne oli hiukan samantyyppinen, kaupungin sivistysjohtaja Kai Perttu kertoo.

Hänen mukaansa tartuntoja on erityisesti 9-luokkalaisten keskuudessa.

Peruskoulun kyseessä ollen päätösketju menee niin, että tartuntatautiviranomainen, joka tässä tapauksessa on peruspalvelukuntayhtymä Kallio, päättää tilojen sulkemisesta määräajaksi, ja sen jälkeen opetusviranomaisen tehtävä on huolehtia korvaavista opetusjärjestelyistä. Käytännössä se tarkoittaa etäopetukseen siirtymistä.

Tälle lukuvuodelle avatun uutukaisen koulun tilat suljetaan tässä vaiheessa viikoksi. Viimeinen sulkupäivä on tiistai 24. elokuuta, jonka jälkeen lähiopetus voi jatkua ellei uutta sulkupäätöstä tehdä.

Kaisaniemen koulussa on noin 490 oppilasta ja 40–50 henkilökuntaan kuuluvaa.

– Selvitämme vielä tänään kouluruuan jakelun käynnistämisen mahdollisuutta. Kovin nopealla aikataululla se ei ole mahdollista, sivistysjohtaja Kai Perttu toteaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Myös Rannan koululla on jouduttu koronaepidemian takia toimenpiteisiin. Yksi kokonainen luokka on asetettu karanteeniin. Koululla on yhteensä lähes 200 peruskoulun alaluokkien oppilasta ja henkilökuntaa.

Ylivieskan lukio siirtyi etäopetukseen jo eilisestä alkaen kaupungin omalla päätöksellä.

Ylivieskan lukio siirtyi etäopetukseen – 11 henkilökuntaan kuuluvaa asetettu karanteeniin