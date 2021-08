Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tulevana perjantaina ja lauantaina Kahvila Sahassa soi jazz, kun alkunsa saa uusi Kokkola Sea Jazz -tapahtuma. Eevalotta Matikainen toivoo, että tapahtuma vakiintuu ja kasvaa vuosien mittaan.

– Toiveena on useamman päivän tapahtuma, jossa on konserttien lisäksi ilmaisohjelmaa päivällä, esimerkiksi työpajoja. Tavoitteena on tuoda jazzia helposti saataville kaupunkilaisille, mutta myös tavoittaa ulkopaikkakuntalaisia.

– Tämän vuoden tapahtuma on pilotti ja koronan vuoksi vielä pienimuotoinen. Paikkoja konsertteihin on myynnissä rajoitetusti.

Tapahtuman järjestämiseen hän on saanut tukea Svenska Kulturfondenilta ja Otto A. Malmin lahjoitusrahastolta.

Perjantaina esiintyyMatikaisen ensimmäinen oma kokoonpano, jolle hän on säveltänyt musiikkia. Soul What? -poppoon kokoonpano on vaihtunut vuosien mittaan ja ainoa alkuperäisjäsen Matikaisen itsensä lisäksi on kokkolalaisrumpali Toni Porthen. Yhtyeen nimikin on muuttunut ja nykyisin se on Soul What? feat Joonatan Rautio.

– Nämä ovat tavallaan levynjulkkarietkot, sillä olemme tekemässä levyä.

Matikainen sai sävellystyötä varten tukea Taikelta.

– Osa kappaleista on vielä äänittämättä ja niitä testaillaan Sahassa. On mahtavaa päästä tällä porukalla keikalle. Olemme esiintyneet yhdessä viimeksi vuonna 2019!

Keikalla kuullaan niin laulettua kuin instrumentaalistakin menevää soul jazzia.

Lauantaina Matikainen (basso), Martin Söderbacka (kitara ja laulu) ja Mika Mylläri (trumpetti) esiittävät triona jazzstandardeja.

– Ohjelmassa on vanhoja tuttuja kappaleita, kuten Smile, raikkain uusin sovituksin. Esitämme myös omia kappaleitamme.

Aiemmin päivällä kolmikko vetää efekti-työpajan, jossa kerrotaan miten efektien avulla voi laajentaa akustisten soittimien äänikirjoa.

– Kerromme esimerkiksi pedaalien ja loppien käytöstä. Uskon, että työpaja kiinnostaa musiikinopiskelijoita, mutta tervetulleita ovat kaikki, jotka haluavat syventää omaa tietämystään siitä miten joku tietty ääni tehdään. Näitä efektejä kuulee myös illan keikalla.

Jazztunnelmissa voi jatkaa ensi keskiviikkona 25.8. Kruununvoudintalolla, kun Söderbacka-Matikainen duo esiintyy yhdessä Charlotta Kerbsin kanssa.