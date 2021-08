Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ikääntyminen on normaalia elämää, johon kuuluu se, että puolison kanssa saa elää yhdessä

Koska ikääntyminen on normaalia elämää, täytyy elämän tarjota hyviä mahdollisuuksia. Ainakin silloin, kun se on kiinni ainoastaan siitä, mitä ihmiset suomalaisessa yhteiskunnassa päättävät. Ikääntyvien ihmisten oikeudesta hyvään elämään on puhuttu paljon. Aihe tuntuu jopa absurdilta. Miksi vanhuus veisi ihmisarvon tai arvokkuuden.

Tällä aukeamalla Anne-Marie Kolehmainen kertoo omista tulevaisuuden toiveistaan huolestuttuaan tuttujensa kohtalosta palvelutalossa. Ajatus siitä, että kauan yhdessä ollut pariskunta erotettaisiin toisistaan vanhana, ei kuulosta hyvältä. Tilanne voi toki muuttua erilaisista syistä. Kolehmaista itseään huolestuttaa se, jos sairaus vaikuttaa mahdollisuuteen asua yhdessä, kun on jo yli viisikymmentä yhteistä vuotta takana.

Laki tukee ajatusta avio- ja avopuolisoiden yhteiselämän jatkumisesta. Vaikea olisi edes kuvitella mitään muuta. Lisäksi kotona asuminen mahdollisimman kauan on viety niin pitkälle, että useimmat eivät iäkkäinä asu hoito- tai palvelutaloissa tai mitä nimeä erilaisista hoivapalveluista käytetäänkään.

Suomessa on tyypillistä, että toisen puolisoista sairastuttua tulee terveemmästä omaishoitaja joko virallisesti tai käytännössä. Tämä on yhteiskunnalle valtava voimavara taloudellisesti. Yksilöille se on suuri asia monesta näkökulmasta. Tuskin monikaan, joka ei tehnyt omaishoitajan työtä, tajuaa sen raskauden, sitovuuden ja palkitsevuuden. Joskus on tilanteita, joissa ihmisen paras paikka ei ole kotona, kun voimat eivät riitä hoitajalta eivätkä hoidettavalta.

Soiten palveluasumisen ja laitoshoidon palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma sanoo, että pariskunnille on hoivakodeissa yhteisiä huoneita. Hänen mukaansa kaikki tehostettu palveluasuminen on sellaista, että pariskunnat voivat halutessaan asua samassa huoneessa. Tärkeää on, että tämä henki toteutuu käytännössä. Tietysti olennaista on myös se, että ihmisten kanssa keskustellaan ja heillä on tietoa omaan elämäänsä vaikuttavista syistä ja seurauksista.

