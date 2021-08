Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maastopalo pysyy mielissä ja tutkinnassa – Loppuanalyysin pitää auttaa varautumaan

Kalajoen maastopalo heinäkuussa jätti jälkensä monella tavalla. Inhimillisesti, taloudellisesti ja monella muulla tavalla paloa arvioidaan viikkoja ja kuukausia. Historiallisen suurta paloa sammutettiin kauan. Ensimmäisestä hälytyksestä tähän pisteeseen on tapahtunut asioita, joita kukaan ei helteisenä maanantaina osannut kuvitella.

Kalajoen maastopalosta tuli valtakunnallinen uutisaihe jopa viikoiksi, joiden aikana asiaa uutisoitiin monesta näkökulmasta. Hätkähdyttäviä hetkiä elettiin muun muassa sitä, miten evakuoinnit järjestettäisiin. Muualta Suomesta tulleelle pelastushenkilökunnalle järjestettiin majoitusta ja muonitusta. Suuret määrät vapaaehtoisia teki korvaamattoman arvokasta työtä. Pelastuslaitoksissa ihmiset siirsivät vapaitaan ja lomiaan tehden pitkiä ja raskaita päiviä vaikeissa olosuhteissa. Suomalainen vahvuus, viranomaisyhteistyö, näkyi tässäkin tapauksessa.

Kalajoen maastopaloalueesta on nyt tehty metsäammattilaisen tarkistusmittaus. Paloalue on 227 hehtaaria, mikä on valtava alue. Seurakunnan metsiä paloi noin 208 hehtaaria, yksityisiltä metsänomistajilta noin 19 hehtaaria. Uutisessa kuvaillaan hyvin alueen kokoa:

Paloalueen kiertämiseen tarkistusmittauksen tekijöiltä kului kävelemällä runsaat viisi tuntia aikaa. Tässä tulee ottaa huomioon sekin, että maasto on hankalaa.

Maastopalon syytä on tivattu alusta lähtien. Myös erilaisia teorioita, huhuja ja huolia on ollut liikkeellä. Palotutkinta edelleen kesken, ja sitä tutkii Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ja poliisin yhteinen kolmihenkinen tutkintaryhmä.

Kuumat, kuivat kesät huolestuttavat syystäkin. Riippumatta varsinaisesta syttymissyystä kuivuus ja tuuli vaikeuttivat sammutustöitä Kalajoellakin. Palo näkyi ja tuntui savuna useissa maakunnissa. Suomessa pelastustoiminta on korkeatasoista. Loppuanalyysin avulla pitää voida vaikuttaa toimintaan tulevaisuudessa.

